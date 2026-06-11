Con apenas 8 años, salva a su abuelo después de que su kayak quedara a la deriva

Los equipos de rescate que los encontraron tiempo después condecoraron al menor con una medalla que reconoce su valentía y serenidad ante las emergencias.

Lo que comenzó como un paseo familiar en kayak durante unas vacaciones terminó convirtiéndose en una emergencia en alta mar y en una historia de valentía protagonizada por un niño de apenas 8 años. Marley Jones recibió una medalla al valor después de ayudar a salvar la vida de su abuelo, David «Dai» Jones, cuando la embarcación en la que navegaban volcó frente a la costa de Gales y ambos quedaron a la deriva.

El incidente ocurrió mientras abuelo y nieto disfrutaban de unas vacaciones en Fontygary, una localidad ubicada en el Valle de Glamorgan, en el sur de Gales. Según informó la organización de rescate marítimo Royal National Lifeboat Institution (RNLI), el kayak se volcó repentinamente mientras ambos se encontraban en el agua.

Dai logró ayudar a Marley a volver a subir a la embarcación, pero él ya no pudo regresar al kayak y quedó aferrado a uno de sus costados mientras la corriente comenzaba a alejarlos cada vez más de la costa. A medida que avanzaban mar adentro por las fuertes corrientes del Canal de Bristol, la situación se volvió cada vez más peligrosa.

Sin embargo, Marley mantuvo la calma. El menor utilizó un teléfono celular que llevaban guardado dentro de una bolsa impermeable y llamó a su abuela para pedir ayuda. «Le dije que yo estaba bien, pero que mi abuelo parecía estar ahogándose y necesitábamos ayuda», relató el niño posteriormente.

La llamada que permitió el rescate

Tras recibir la llamada, la abuela del menor contactó inmediatamente a los servicios de emergencia. La Guardia Costera británica movilizó entonces a los equipos de rescate de la RNLI, que desplegaron una lancha salvavidas para localizar a la pareja.

Cuando los rescatistas los encontraron, el kayak ya había sido arrastrado aproximadamente cuatro kilómetros de la costa en menos de media hora debido a la fuerza de las corrientes. Dai reconoció posteriormente que comenzó a sentir los efectos del agotamiento y el frío.

«Hubo un momento en que no estaba seguro de lograrlo», recordó. «Pero intentaba mantener la calma por Marley para que no se asustara». Los integrantes del equipo de rescate destacaron el comportamiento del niño durante toda la emergencia.

«Mostró una gran madurez y mantuvo la cabeza fría en todo momento», señalaron desde la RNLI. Una vez localizados, abuelo y nieto fueron trasladados de regreso a tierra firme, donde recibieron atención por parte de voluntarios de la Guardia Costera.

Días después, la familia regresó a la estación de rescate para agradecer personalmente a los socorristas que participaron en el operativo. Durante la visita, Marley recibió una medalla en reconocimiento a su serenidad y valentía.

Las acciones que marcaron la diferencia

Los rescatistas explicaron que tanto Marley como su abuelo actuaron de forma ejemplar durante la emergencia. Ambos llevaban chalecos salvavidas, contaban con un teléfono protegido contra el agua, solicitaron ayuda en cuanto comprendieron que no podrían regresar por sus propios medios y permanecieron junto al kayak mientras esperaban el rescate.

Especialistas en seguridad marítima destacan que estas decisiones suelen aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia en situaciones de emergencia en el agua.

Además, durante su visita a la estación de rescate, Marley recibió capacitación sobre la técnica conocida como «Float to Live» («Flotar para sobrevivir»), una estrategia utilizada en Reino Unido para ayudar a personas que enfrentan problemas en aguas frías o agitadas.

Para Dai Jones, el rescate significó una segunda oportunidad. «Desde el momento en que llegó la lancha salvavidas supe que estábamos en buenas manos», afirmó.

Pero el momento más especial llegó cuando vio a su nieto recibir la medalla. «Marley estaba muy orgulloso de recibir ese reconocimiento y nosotros nunca lo olvidaremos», dijo el abuelo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO