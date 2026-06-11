CRÓNICA

La avenida Tamaulipas, Adolfo López Mateos, Álvaro Obregón, Emilio Portes Gil, Carranza, Sarabia, Primero de Mayo, Ejército Mexicano e Hidalgo y de la Industria quedaron desoladas.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

La zona sur de Tamaulipas vivió durante poco más de 90 minutos la fiesta futbolera.

Mientras en el Estadio Ciudad de México se disputaba el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica, los habitantes de Tampico, Madero y Altamira no perdieron la oportunidad de vivir la emoción. El Tri venció 2-0 a los Bafana Bafana con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un encuentro que arrancó a las 13:00 horas y concluyó cerca de las 15:00.

En la zona centro de Tampico, el ruido de claxons y motores fue reducido a silbatinas y gritos esporádicos en los lugares que colocaron una pantalla para seguir el encuentro.

«No hay ni pasaje, ni gente. Se fueron, seguro a ver el futbol a sus casas», compartió Agustín Valdez, chofer de la ruta Tampico Playa.

La avenida Tamaulipas, Adolfo López Mateos, Álvaro Obregón, Emilio Portes Gil, Carranza, Sarabia, Primero de Mayo, Ejército Mexicano e Hidalgo y de la Industria quedaron desoladas.

Los negocios del primer cuadro de los tres municipios permanecieron prácticamente sin consumidores previo, durante y tras finalizar el partido.

«Hoy nos vamos con lo que vendimos en la mañana», comentó Baldomero Flores, vendedor de troles en la vía pública, tras apresurarse para llegar a casa a ver el partido.

La zona sur vivió un día histórico que no mostraba ese nivel de desolación entre sus calles desde los años pandémicos en el país (2020-2021).