Cuatro estudiantes de Tamaulipas pisarán el escenario más grande del futbol mundial

Para Tamaulipas, una entidad que raras veces ocupa espacio en las narrativas nacionales del deporte, se trata de una presencia inusual y contundente

Por Raúl López García

El balón que ruede en el partido inaugural del Mundial 2026 lo entregará un niño de Ciudad Victoria. No es metáfora: Ian Alexander Manzano Martínez, alumno de la primaria «Antonio Álvarez Berrones», tendrá en sus manos ese instante frente a millones de personas cuando México enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Ian no estará solo. Otros dos compañeros de la misma escuela también formarán parte de los protocolos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ángel Gerardo González Sánchez entregará el esférico en el duelo entre Corea del Sur y República Checa; Axcel Matías Jaramillo Chávez hará lo propio en un partido de octavos de final, el próximo 4 de julio.

Los tres llegaron hasta aquí por la misma ruta: fueron parte del equipo que se coronó campeón nacional en 2025 bajo la conducción del profesor Ramón Cedillo y, desde esa plataforma, representaron a México en una competencia internacional. Lo que comenzó como trabajo en las canchas de una primaria tamaulipeca terminó en el escenario más visto del planeta.

A ese cuarteto se suma Estrella Analí Mora Reyes, estudiante del CETis 71 de Reynosa, quien participará en uno de los rituales más cargados de simbolismo del fútbol: el volado que define cancha y saque inicial en el partido inaugural. Un gesto simple, de cara o cruz, que en este caso cargará el peso de millones de miradas.

Cuatro jóvenes, dos ciudades tamaulipecas —Victoria y Reynosa—, un mismo escenario: la apertura del Mundial más grande de la historia, el primero en disputarse en tres países. Para Tamaulipas, una entidad que raras veces ocupa espacio en las narrativas nacionales del deporte, se trata de una presencia inusual y contundente.