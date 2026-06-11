Estrella pone en alto a Tamaulipas y a México desde el Mundial 2026

Estrella se ha convertido en un ejemplo del talento que existe en los planteles tecnológicos del país, pues además de sobresalir en las aulas ha logrado representar a México en foros internacionales de innovación y tecnología.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

TAMAULIPAS.- La estudiante del CETis 71 de Reynosa, Estrella, volvió a convertirse en motivo de orgullo para Tamaulipas y para México al ser seleccionada para realizar el tradicional volado previo al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Para la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), este reconocimiento es resultado de la destacada trayectoria académica de la joven, quien previamente ha representado al país en competencias y proyectos internacionales de alto nivel.

Así lo destacó Olegario Muñoz Cura, representante de la oficina de la DGETI en Tamaulipas, al señalar que la participación de Estrella en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo constituye una distinción para toda la comunidad educativa del estado.

“Es una gran distinción para DGETI Tamaulipas que se haya seleccionado a la niña Estrella. Es una alumna de alto rendimiento que ya estuvo en Chile representando a México con un proyecto tecnológico relacionado con el sistema Braille”, expresó.

Explicó que fue el director general de la DGETI, Orlando de Jesús López Aldaña, quien informó sobre la designación de la estudiante para participar en la ceremonia protocolaria del encuentro inaugural del Mundial, reconocimiento que atribuyó a los méritos acumulados por la joven a lo largo de su formación académica.

Muñoz Cura destacó que Estrella se ha convertido en un ejemplo del talento que existe en los planteles tecnológicos del país, pues además de sobresalir en las aulas ha logrado representar a México en foros internacionales de innovación y tecnología.

Señaló que su presencia en el partido inaugural del Mundial 2026 no solamente enaltece al CETis 71 de Reynosa, sino también a Tamaulipas y a la DGETI a nivel nacional, al demostrar que los estudiantes mexicanos pueden alcanzar espacios de relevancia internacional gracias a su preparación y desempeño.

“Por sus méritos esta alumna ha sido seleccionada para tirar el volado para el saque inicial de este Mundial”, afirmó.

La participación de la joven tamaulipeca en la ceremonia inaugural representa un nuevo logro dentro de una trayectoria marcada por la excelencia académica, consolidándola como una de las estudiantes más destacadas del subsistema educativo tecnológico del país.