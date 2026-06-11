Fortalece CLCR participación de la ciudadanía

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, realizó la instalación del Consejo Social de Participación en la colonia Américo Villarreal.

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EXPRESO-LA RAZON

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y construir soluciones de manera conjunta entre sociedad y gobierno, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, llevó a cabo la instalación del Consejo Social de Participación en la colonia Américo Villarreal, donde vecinos de diversos sectores tomaron protesta como integrantes de este nuevo mecanismo de colaboración comunitaria.

El evento reunió a habitantes de las colonias Américo Villarreal, Militar, Peña Benavides, CNOP, Altavista, Hidalgo, Roma, Centro, 20 de Noviembre, Los Cántaros, Unidad Nacional y Villas de la Fe, quienes se integraron oficialmente a este modelo de participación que busca convertir las necesidades ciudadanas en acciones concretas para beneficio de sus comunidades.

“Hoy damos un salto firme hacia adelante para seguir consolidando la grandeza de Nuevo Laredo, haciendo siempre equipo con ustedes. Hoy me presento ante ustedes para sellar dos compromisos esenciales: primero, escucharemos con total apertura cada una de sus propuestas; segundo, el Gobierno Municipal aplicará toda su fuerza para materializar el proyecto comunitario que ustedes nos presenten”, afirmó.

La alcaldesa señaló que los Consejos Sociales de Participación permitirán a los vecinos definir prioridades, proponer proyectos, supervisar resultados y participar activamente en la transformación de sus colonias.

Además, destacó que este esfuerzo se fortalece gracias al trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno.

“Contamos siempre con el respaldo de nuestro gobernador, Américo Villarreal, un aliado constante que impulsa el bienestar de las familias tamaulipecas. De igual manera caminamos con paso firme bajo la guía de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, cuyo liderazgo en los programas sociales permite que la justicia y la prosperidad lleguen al corazón de cada hogar”, expresó.

Durante su mensaje, la presidenta municipal recordó que las propuestas ciudadanas han sido fundamentales para la integración del Plan de Obra 2026, ya que fueron recogidas a través de reuniones vecinales, recorridos por las colonias, brigadas de servicios y la labor permanente de síndicos y regidores.

“La prueba más clara de que escuchamos sus voces es el recién aprobado Plan de Obra 2026. Todas esas propuestas ciudadanas hoy se transforman en proyectos listos para implementarse en sus sectores. Tomen cada una de sus solicitudes como un mandato y un compromiso personal”, señaló.

La alcaldesa destacó además que el Gobierno Municipal mantiene un trabajo permanente para modernizar la infraestructura urbana, mejorar los servicios públicos y desarrollar proyectos que eleven la calidad de vida de las familias neolaredenses, entre ellos obras de pavimentación, drenaje sanitario y pluvial, espacios recreativos, infraestructura deportiva y proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad.

La instalación de este consejo forma parte de una estrategia integral orientada a consolidar un Nuevo Laredo más participativo, transparente y cercano a la ciudadanía, donde las decisiones públicas respondan a las necesidades reales de cada comunidad.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar mecanismos de participación ciudadana que fortalezcan la confianza, la cercanía y el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, bajo la convicción de que juntos es posible construir una mejor ciudad para todas y todos.