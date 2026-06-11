Hermano de El Mencho busca declararse culpable en corte de Estados Unidos

“Tony Montana”, hermano de El Mencho, aceptará culpabilidad por narcotráfico y armas en Estados Unidos; audiencia será el 27 de julio en Washington.

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, aceptará culpabilidad de los cargos por narcotráfico y posesión de armas en el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

Así lo indicó un oficio donde defensa y fiscalía señalan que el hermano de “El Mencho” cambiará su declaración en su próxima audiencia, con fecha tentativa al 27 de julio en la corte de Washington.

Inicialmente, la audiencia estaba programada para este mes de junio. Sin embargo, ambas partes extendieron el plazo con el fin de formalizar el acuerdo de culpabilidad.

¿Qué implica el acuerdo entre Antonio Oseguera Cervantes y la fiscalía?

Hasta el momento, se sabe que Oseguera Cervantes llegó a un acuerdo con la fiscalía en Estados Unidos para aceptar su culpabilidad en los delitos por los que se le juzga.

Sin embargo, se desconoce si “Tony Montana” solo se declarará culpable para una reducción de sentencia o si aceptó cooperar con autoridades estadounidenses, siendo que los detalles del acuerdo serán revelados hasta su presentación en la corte.

El acuerdo de culpabilidad implica que uno de los hombres más cercanos al núcleo histórico del CJNG decidió negociar con las autoridades en Estados Unidos.

Lo anterior supone que en próximas semanas, y hasta la nueva audiencia de “Tony Montana”, el foco de atención se centre en si el acuerdo contiene referencias directas o indirectas al líder del CJNG.

De lo anterior no hay evidencia ni nada que apunte a que Oseguera Cervantes testificaría en contra de su hermano o demás miembros cercanos a la organización criminal.

Por ahora, Washington ha concentrado gran parte de sus esfuerzos en la estructura cercana a “El Mencho”, incluyendo a su hijo Rubén Oseguera González, condenado en Estados Unidos.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS