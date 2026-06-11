¡ILUSIÓNENOS!

La Selección Mexicana inicia su camino mundialista el día de hoy

REDACCIÓN

La espera terminó. Este jueves, la Selección Mexicana será la encargada de dar el primer toque al Mundial 2026 cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, escenario que volverá a colocarse en el centro del planeta futbol. México se convertirá en el primer país en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo y buscará arrancar con una victoria un torneo en el que las expectativas son mayores que nunca.

El duelo tiene un ingrediente especial: exactamente 16 años después, México y Sudáfrica vuelven a encontrarse en un partido inaugural. En 2010, en Johannesburgo, ambas selecciones igualaron 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez. Aquella tarde marcó el inicio de una Copa del Mundo inolvidable para los sudafricanos y el comienzo del camino tricolor hacia los octavos de final.

Históricamente, México es la selección que más veces ha participado en partidos inaugurales de la Copa del Mundo. El encuentro ante Sudáfrica será su octava aparición en una apertura mundialista, superando a cualquier otra nación. Sin embargo, los antecedentes no son favorables, ya que el Tri apenas registra una victoria en este tipo de compromisos.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega respaldado por una generación que mezcla experiencia y juventud. La presión será enorme, pues jugar en casa y abrir el torneo obliga a sumar desde el primer día para encaminar la clasificación a la siguiente ronda. Además, millones de aficionados seguirán el encuentro alrededor del mundo en una ceremonia que marcará oficialmente el inicio del Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones participantes.

Sudáfrica, por su parte, llega como una de las selecciones africanas con mayor crecimiento en los últimos años. Aunque no parte entre las favoritas del torneo, buscará repetir la sorpresa de 2010 y amargar la fiesta del anfitrión frente a un Azteca repleto.

La historia también coloca reflectores sobre Aguirre. El técnico mexicano dirigió al Tri en Sudáfrica 2010 y ahora vuelve a enfrentar al mismo rival en una inauguración mundialista, un hecho poco común en la historia del futbol. A su lado aparece Rafael Márquez como auxiliar técnico, quien hace 16 años fue el autor del gol mexicano en aquel empate.

Todo está listo para que el balón ruede. Entre el peso de la historia, la ilusión de la afición y el reto de iniciar con el pie derecho, México tendrá la responsabilidad de abrir una Copa del Mundo que promete quedar marcada para siempre.

DATO A DETALLE

México jugará su octavo partido inaugural de Copa del Mundo, más que cualquier otra selección en la historia.

CONTEXTO

México y Sudáfrica ya inauguraron un Mundial. Fue el 11 de junio de 2010 en Johannesburgo y terminaron empatados 1-1.

EL DATO

El Estadio Azteca será el primer estadio del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas: 1970, 1986 y 2026.

CARA A CARA

México y Sudáfrica se han enfrentado en cinco ocasiones oficiales y amistosas, con ventaja para el conjunto mexicano.

LA CIFRA

104 partidos tendrá el Mundial 2026, la edición más grande en la historia de la FIFA.

SABÍAS QUE…

México disputó el primer partido en la historia de los Mundiales cuando enfrentó a Francia en Uruguay 1930.

DATO HISTÓRICO

La única vez que México no perdió un partido inaugural como anfitrión fue en 1970, cuando empató sin goles ante la Unión Soviética en el Azteca.

POSIBLE ALINEACIÓN DE MÉXICO

Luis Ángel Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Hirving Lozano.

POSIBLE ALINEACIÓN DE SUDÁFRICA

Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mothobi Mvala, Siyabonga Ngezana, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Bathusi Aubaas, Jayden Adams; Themba Zwane, Elias Mokwana y Iqraam Rayners.

HISTORIAL DE MÉXICO EN DEBUTS

ndial

Rival

Resultado

Uruguay 1930

Francia

Derrota 1-4

Brasil 1950

Brasil

Derrota 0-4

Suiza 1954

Brasil

Derrota 0-5

Suecia 1958

Suecia

Derrota 0-3

Chile 1962

Brasil

Derrota 0-2

México 1970

URSS

Empate 0-0

Sudáfrica 2010

Sudáfrica

Empate 1-1

MÃ©xico 2026

Sudáfrica

Por jugarse