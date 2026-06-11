Inauguran la Central de Autobuses

El alcalde Eduardo Gattás entrega la moderna y funcional central camionera

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Después de 46 años y haciendo equipo con el consejo de transporte foráneo y sector empresarial, el alcalde Eduardo Gattás Báez reinauguró este miércoles la Central de Autobuses de Victoria, en la que se invirtio 90 mdp en su remodelación para brindar instalaciones dignas, modernas y funcionales.

«En Victoria estamos convencidos de que cuando sociedad y gobierno trabajan en equipo, los resultados se notan. Porque el desarrollo de una ciudad se construye sumando esfuerzos, generando confianza y pensando en el bienestar de las familias» afirmó Gattás Báez al agradecer a integranted del Consejo de Administración, propietarios de líneas de autobuses y empresarios locales por la obra concluida.

En compañía de su esposa Lucy de Gattás, regidores del Cabildo local y miembros del consejo de administración, cortó el listón inaugural y recorrió las modernas instalaciones de la terminal construida en 1980, la cual brindara servicio y conectividad a más de 40 mil usuarios.

En su intervención, el presidente del Consejo de Administración de la Central de Autobuses de Victoria, José de Jesús Mora Herrera, reconoció la labor de gestión del alcalde Lalo Gattás por su insistencia e interés de mejorar las condiciones de desarrollo de la ciudad y bienestar de las familias victorenses.

«La importancia de esta nueva infraestructura, es que dará movilidad e impulsará el desarrollo social y económico de la región. Para nosotros invertir en esta central significa refrendar nuestra confianza en Victoria y Tamaulipas» enfatizó Mora Herrera.

En el marco de este evento, se anunció la llegada a la Capital de más centros comerciales, cadenas de alimentos, desarrollos inmobiliarios, refaccionarias, clubes deportivos, manufactureras, agencias automotrices, plazas comerciales y centros médicos con una inversión estimada en 1,500 millones de pesos.