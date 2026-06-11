Ingesta de alcohol podría incrementar hasta 20% accidentes viales

En los próximos días se reforzará una campaña de prevención de accidentes viales con el objetivo de fomentar el respeto al reglamento de tránsito y promover la figura del conductor designado.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La ingesta de bebidas alcohólicas durante las reuniones para observar el partido entre México y Sudáfrica podría generar un incremento de entre 15 y 20 por ciento en los accidentes viales, advirtió Edgar Treviño Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad en el Cabildo de Tampico.

El funcionario exhortó a la población a celebrar con responsabilidad y tomar medidas preventivas para evitar percances relacionados con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad.

«Hay que tener prevención, hay que festejar con orden, vimos un accidente por un descuido, exceso de velocidad de un motociclista, una tapa de Comapa abierta, no lo vio; imaginen con alguna bebida alcohólica. La seguridad vial es responsabilidad de todos… como los fines de semana 20,15%», expresó.

Treviño Martínez señaló que este jueves, al tratarse de una fecha importante para la afición al fútbol, muchas personas acuden a restaurantes y establecimientos para disfrutar del encuentro deportivo, por lo que insistió en la importancia de contar con un conductor designado.

«Hoy es un día importante que inicia el tema del mundial, muchos ciudadanos acuden a restaurantes a pasarla bien, les hacemos un exhorto que tomen medidas de prevención, que manejen compañeros si llegan a tomar bebidas alcohólicas», mencionó.

Indicó que en los próximos días se reforzará una campaña de prevención de accidentes viales con el objetivo de fomentar el respeto al reglamento de tránsito y promover la figura del conductor designado.

Informó que en el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial, se llevó a cabo una jornada de concientización con la participación de ocho escuelas públicas, donde estudiantes recibieron orientación sobre señalética y educación vial.