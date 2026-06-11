Kenia Os y Alex Speitzer desatan rumores de romance tras la ruptura con Peso Pluma

Los famosos aparecieron en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales

El sábado pasado, Kenia Os, sorprendió a todos sus seguidores al confirmar su separación del cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, con quien duró poco más de un año en noviazgo. La noticia la dieron a conocer por medio de un comunicado.

A pesar de que no revelaron las causas de su separación, los cantantes detallaron que tomaron la decisión desde el amor, el respeto y en los mejores términos. De manera extraoficial trascendió que el intérprete de «Por las noches» fue el culpable de su separación, pero por el momento no hay nada oficial.

¿Kenia Os y Alex Speitzer juntos?

La mañana de este jueves 11 de junio, la cantante, Kenia Os, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de que los fans viralizaran las imágenes que muestran su reciente encuentro con el actor, Alex Speitzer.

OMG! Kenia Os y Alejandro Speitzer fueron vistos juntos en el partido inaugural del Mundial 🫢 pic.twitter.com/dOjALAydpG — Panorama del Heraldo (@PanoramaHeraldo) June 11, 2026

Durante un evento de una famosa marca deportiva, Kenia Os, Alex Speitzer y otros famosos posaron juntos; sin embargo, los fans aseguran que la cantante y el actor intercambiaron miradas que no pasaron desapercibidas para nadie.

Ante esta situación, los internautas dijeron que el actor de cine, teatro y televisión comenzó a seguir en redes sociales a la cantante, Kenia Os. Por el momento la ex de Peso Pluma no sigue en redes sociales al joven actor.

¿Por qué terminaron Kenia Os y Peso Pluma?

El sábado 6 de junio, la cantante, Kenia Os, compartió un comunicado para confirmar su ruptura con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma. La también modelo no confirmó los motivos de su ruptura, pero dijo que sucedió en los mejores términos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO