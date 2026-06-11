La aprobación de AVA

Grano de Arena/Juan Carlos López Aceves

Cada que leo los resultados de un estudio demoscópico, particularmente en materia electoral, recuerdo a la pionera de las encuestas en México, MARÍA DE LAS HERAS DE POLANCO, fundadora de la firma “Demotecnia”, que hoy dirige su hijo RODRIGO GALVÁN DE LAS HERAS. En ella confió CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, junto con “Enkoll”, que dirige HEIDI OSUNA PERAZA, para darle seguimiento a la elección judicial de 2025.

Más allá de recordar su trabajo como directora del sistema de opinión pública del PRI, en tiempos de LUIS DONALDO COLOSIO, siempre que se publica una encuesta me remito a uno de los libros de la brillante actuaria que fue, pues murió el 14 d agosto de 2012, y confirmo que sigue vigente.

El modelo de “Inercia-Circunstancia” de MARÍA DE LAS HERAS, le permitió a “Demotecnia” ser la primera casa encuestadora en predecir la alternancia presidencial de 2000, con el triunfo de VICENTE FOX QUESADA. Y en 2012, este mismo modelo predijo con la mayor precisión, lo ocurrido en la elección ganada por ENRIQUE PEÑA NIETO.

Incluso, hay un oficio dirigido a JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, Secretario del IETAM, informando el 14 de noviembre de 2023, que realizó un estudio sobre las preferencias electorales en la capital de Tamaulipas. También fue DE LAS HERAS DE POLANCO, quien anticipó en 2004, el triunfo de JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO en España, contra todos los pronósticos.

Uno de los primeros libros que leí sobre los estudios demoscópicos, fue de ella: “Uso y abusos de las encuestas. Elección 2000: los escenarios”. Desde entonces nunca olvido que, los sondeos de opinión, son instrumentos para apoyar la toma de decisiones de un gobierno o partido político.

Tras la inesperada derrota en Baja California contra el PAN, en 1989, MARIA DE LAS HERAS fue la consultora de cabecera de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA al frente del PRI.

Viene a cuento lo anterior, porque este miércoles, MITOFSKY publicó los resultados de su encuesta sobre la aprobación de las y los gobernadores.

Levantada mensualmente por la empresa dirigida por ROY CAMPOS, amigo de MARÍA DE LAS HERAS, la encuesta me permitió actualizar el seguimiento que le doy a este estudio, desde octubre de 2022, en que arrancó su mandato AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, con los resultados de mayo pasado.

Hace un año, mayo, junio y julio de 2025, VILLARREAL ANAYA tocó sótano en el ranking nacional, ocupando los lugares 32, 31 y 30, respectivamente, siendo el mandatario del país menos aprobado por su ciudadanía.

Pero, a partir del mes de agosto del año pasado, el gobernador tamaulipeco mantiene una tendencia positiva, que le ha permitido escalar lugares, hasta ocupar los lugares 14 y 15, entre enero y mayo de 2026.

Es decir, la aprobación del Dr. VILLARREAL ANAYA se ha estacionado en la media tabla del ranking nacional. Con un dato adicional: desde noviembre de 2025, su aprobación se encuentra por arriba del promedio nacional.

Además, es el tercer mejor evaluado entre las y los mandatarios de la frontera norte y el segundo en la región del Golfo de México.

Retomando las lecciones de MARÍA DE LAS HERAS y más allá de buscar el lucimiento en el ranking nacional, lo cierto es que, algo está haciendo bien el gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que le ha permitido mejorar la apreciación que tienen las y los tamaulipecos sobre su desempeño.

Junto con pegado, la lectura de la encuesta de “Mitofsky”, desde la visión de la fundadora de “Demotecnia”, le está diciendo al cardiólogo que, tomando las decisiones correctas, tiene la oportunidad de mejorar posiciones y salir de la media tabla en que se encuentra varado desde enero pasado. No está fácil, por el contexto político adverso que lo rodea.

Pero hay que intentarlo, porque no hacer nada será una mala decisión.