La Prepa 2 se viste de Mundial: estudiantes de Ciudad Victoria celebran el inicio del torneo con fervor y playeras

La iniciativa, que surgió de manera espontánea entre el alumnado, refleja el impacto social que tiene el Mundial en una generación que creció viendo el fútbol como un lenguaje común

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Los pasillos de la Preparatoria 2 de Ciudad Victoria amanecieron este jueves convertidos en una pequeña cancha de emociones. Decenas de estudiantes llegaron a clases con sus playeras de selecciones nacionales puestas, listos para vivir desde las aulas el inicio de la Copa del Mundo 2026, el torneo de fútbol más importante del planeta y que por primera vez en la historia se disputa en territorio norteamericano, con México como uno de los tres países sede.

La imagen fue contundente: jóvenes de distintos grupos y turnos coincidiendo en los pasillos con los colores de Argentina, Brasil, México y otras selecciones, convirtiendo una jornada escolar ordinaria en una celebración colectiva. El compañerismo y la identidad futbolera se impusieron —al menos por un día— sobre los libros de texto y los exámenes pendientes.

La iniciativa, que surgió de manera espontánea entre el alumnado, refleja el impacto social que tiene el Mundial en una generación que creció viendo el fútbol como un lenguaje común. No hubo convocatoria oficial, no hubo circulares: bastó el calendario del torneo para que los estudiantes coordinaran su propia forma de festejar.

La Copa del Mundo 2026 arrancó este mes con 48 selecciones participantes —un formato ampliado por primera vez— y Ciudad Victoria, como el resto de Tamaulipas, sigue los partidos con la misma intensidad con que vive sus propias pasiones regionales.

La Preparatoria 2 no es solo un plantel educativo en esta jornada: es un termómetro de lo que siente la juventud victorense ante el evento deportivo más visto del mundo.