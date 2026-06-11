Ni la Virgen de Guadalupe

Trópico de Cáncer/ Jesús Collado Martínez

Hay una paradoja que se da cada vez con mayor frecuencia en el debate público mexicano, los movimientos que se presentan como opuestos políticos irreconciliables comparten, en la práctica, una retórica y algunas acciones violentas similares y en ocasiones idénticas.



Ricardo Salinas Pliego dijo a principios de junio de 2026 “estos desgraciados zurdos de mierda no se van por la buena, entonces se va a tener que ir por la mala… y no va a ser bonito” refiriéndose al gobierno federal y a Morena. Es importante recordar que en noviembre de 2025 la autodenominada Generación Z realizó una manifestación contra el gobierno federal extremadamente violenta en la que se usaron herramientas como sierras para cortar metal, mazos, cinceles, piedras, bombas molotov y cientos de petardos explosivos que se lanzaron contra las puertas del Palacio Nacional.



Esos hechos fueron difundidos en vivo en forma ininterrumpida por los reporteros de Televisión Azteca, propiedad de Salinas Pliego, que hablaban de una brutal represión de las autoridades y que eran desmentidos por las imágenes de sus propias cámaras en las que aparecían los policías completamente desarmados protegiéndose de golpes y pedradas con un escudo transparente.



Por su parte el PAN pasó de la demanda verbal, que comparte con el PRI, de intervención de agencias extranjeras en el territorio de México, a las acciones concretas en Chihuahua en las que la gobernadora autorizó la presencia y participación de agentes extranjeros armados para realizar labores de persecución del narcotráfico y antes ordenó la construcción de un búnker llamado Torre Centinela para que las distintas agencias extranjeras puedan controlar desde ahí, con equipamiento de alta tecnología, sus acciones en el territorio nacional.



En el otro extremo la izquierda radical también protagoniza hechos de extrema violencia, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa rompieron con una camioneta una puerta del Palacio Nacional y le prendieron fuego y ahora la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha hecho del bloqueo de vías, calles y escuelas, y el ataque y destrucción de propiedades, su principal instrumento de negociación y amenazan con tomar los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para impedir la celebración del campeonato mundial de futbol bajo la consigna “si no hay solución no rueda su balón.”



En ambos casos, la lógica es la misma: si no obtengo lo que exijo, nadie avanza, la derecha se refiere al gobierno como “zurdos de mierda” y la izquierda de la CNTE como “régimen neoliberal… aliado de la oligarquía.” El rehén no es el adversario político al que se oponen sino la ciudadanía que no tiene vela en el entierro.



En ambos casos la violencia esconde la frustración de una oposición de extremos opuestos, radicales de derecha y de izquierda, a los que el voto de los ciudadanos les ha negado un espacio en la representatividad nacional, que no tienen una presencia significativa en la sociedad y que pretenden hacer valer por la fuerza su forma de ver y hacer las cosas a través de la provocación al gobierno democrático y popular electo por la mayor cantidad de votos emitida en la historia electoral de nuestro país. Lo primero que no van a conseguir es ser reprimidos, porque se olvidan que ese fue el primer compromiso que firmó la Presidenta Claudia Sheinbaum el 2 de octubre No reprimir. Lo segundo que no van a conseguir es someter a su capricho al gobierno de la mayoría.



La CNTE, plantea la rendición del gobierno ante sus demandas o el boicot total al mundial, pero es una falsa dicotomía, en todo caso si los partidos de fútbol y la ceremonia inaugural del Mundial de Futbol no se llevan a cabo porque lo impidan los manifestantes de la CNTE, sólo ellos perderán con el repudio de millones en todo el país y cientos de millones en todo el mundo, esos “pueblos del Mundo” a quienes dirigen pomposamente su manifiesto, en el que demandan aumento salarial del 100%, la derogación de leyes y la desaparición de instituciones, demandas que no pueden ser resueltas por nadie de un día para otro, como nadie podrá impedir que cierren las puertas de los estadios al público, ni el Gobierno de México, ni un milagro de la Virgen de Guadalupe.