Recortan la jornada laboral por Mundial

Anuncia Secretaría de Administración del Gobierno Estatal que personal operativo de las diferentes dependencias gubernamentales, concluirán sus actividades a partir de las 12:00 horas

Por Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Gobierno del Estado autorizó a los burócratas estatales, recortar la jornada laboral este jueves, para tener la oportunidad de disfrutar de la inauguración del mundial de fútbol.

La Secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que el personal operativo de las diferentes dependencias gubernamentales, concluirán sus actividades a partir de las 12:00 horas.

La idea es que el personal tenga la posibilidad de ver el partido inaugural en sus casas o en algún otro espacio, “es una oportunidad para disfrutar de este acontecimiento, fortalecer la convivencia y unión en apoyo a la Selección Mexicana”, comentó la funcionaria.

La Secretaria aclaró que esta disposición no aplicará en aquellas dependencias, organismos o áreas que, por la naturaleza de sus funciones, deban mantener su operación de forma permanente.

De esta manera, dijo, se garantiza la continuidad de los servicios y la atención a la ciudadanía, especialmente en áreas como Salud, Seguridad Pública y. dependencias de atención como las oficinas fiscales.

Manautou Galván también señaló que las y los servidores públicos con nivel de jefatura de departamento y superiores podrán ausentarse temporalmente durante el desarrollo del partido inaugural, reincorporándose a sus labores una vez concluido el encuentro.

Esta medida se toma a la dada a conocer por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en la que las y los estudiantes de educación básica y media superior podrán permanecer en casa durante este jueves, sin que ello represente falta escolar ni afectación académica.