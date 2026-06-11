Reforman Leyes de Ingresos

El Congreso de Tamaulipas aprobó modificaciones para adecuarlas a la legislación federal

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Congreso del Estado aprobó reformas a las Leyes de Ingreso 2026 de los municipios de San Carlos, Nuevo Laredo, El Mante, González, Jaumave, Tampico y Palmillas.

La solicitudes llegaron al Congreso a través del apartado de correspondencia, donde se solicitó armonizar el marco normativo municipal con las disposiciones constitucionales y legales en materia de telecomunicaciones.

La propuesta fue resuelta con dispensa de turno a comisiones, a propuesta de la diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, quien señaló que el propósito era eliminar y adecuar disposiciones relacionadas con cobros y permisos vinculados a infraestructura de telecomunicaciones que podrían invadir competencias exclusivas de la Federación.

Las iniciativas presentadas por los municipios contemplan la derogación de diversas disposiciones relacionadas con la expedición de licencias y autorizaciones para la instalación de antenas de telefonía celular y otras estructuras vinculadas a este sector.

Lo anterior, atendiendo criterios derivados de controversias constitucionales promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También durante la sesión de este miércoles, se designó y tomó protesta al nuevo titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), resultando electo Luis Gerardo Charles Torres para asumir dicha responsabilidad.

La terna estaba conformada por seis personas, José Ramírez López, Jesús Castillo González, Juan Carlos Meléndez Medina, Juan Esparza Ortiz, Edna Edith Becerra Puente y Luis Gerardo Charles Torres.

Los legisladores procedieron a la votación, siendo este último el designado como titular del Órgano Interno de Control del Ietam, a quien posteriormente se le tomó la protesta de ley.