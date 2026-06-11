Refuerzan rehabilitación vial en la colonia Tamaulipas con programa “VAcheando”

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que contempla la atención de más de mil 200 baches distribuidos en alrededor de 300 colonias del municipio.

Por Mario Prieto

La Razón

El programa «VAcheando, cuidamos tu camino», impulsado de manera conjunta por COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico, continúa desarrollando acciones de rehabilitación vial en distintos sectores de la ciudad, reforzando este día los trabajos en la colonia Tamaulipas.

Como parte de estas labores, se han repuesto más de 445 metros cuadrados de pavimento en las colonias Morelos, Flores, Tamaulipas, Petrolera, Country Club, Lomas del Chairel, El Charro y Cascajal, atendiendo puntos específicos que requerían intervención para restablecer las condiciones óptimas de circulación.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que contempla la atención de más de mil 200 baches distribuidos en alrededor de 300 colonias del municipio, permitiendo mejorar la conectividad entre sectores y brindar una respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía.

Para el desarrollo de los trabajos se dispone de maquinaria y recursos operativos especializados, lo que favorece una ejecución eficiente y garantiza la calidad de las reparaciones realizadas.

Mediante este esfuerzo coordinado, COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico reafirman su compromiso de continuar impulsando acciones que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura urbana, la recuperación de vialidades y una movilidad más segura para las familias tampiqueñas.