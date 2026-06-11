Revisarse a tiempo puede salvar la vida: Salud refuerza prevención del cáncer de próstata

Para identificar el padecimiento de manera anticipada, explicó que existen estudios sencillos como la prueba de antígeno prostático específico.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- La detección tardía continúa siendo uno de los principales obstáculos para combatir el cáncer de próstata en Tamaulipas, una enfermedad que se mantiene entre las principales causas de muerte por tumores malignos en hombres y que, en la mayoría de los casos, puede avanzar sin presentar síntomas en sus primeras etapas.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, hizo un llamado a los hombres mayores de 40 años para realizarse revisiones periódicas y dejar atrás los tabúes que aún existen en torno a este padecimiento.

La funcionaria destacó que el mayor desafío es fortalecer la cultura de la prevención, ya que muchos pacientes buscan atención médica cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada. Subrayó que la detección temprana permite acceder a tratamientos oportunos y eleva considerablemente las posibilidades de curación.

Para identificar el padecimiento de manera anticipada, explicó que existen estudios sencillos como la prueba de antígeno prostático específico, realizada mediante una muestra de sangre, además de la exploración clínica que puede ser indicada por personal médico especializado.

Hernández Campos aseguró que el sistema estatal de salud cuenta con servicios de urología, equipo médico y personal capacitado para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes, por lo que exhortó a la población masculina a acudir a las unidades médicas para recibir orientación y valoración preventiva.

Advirtió que síntomas como dificultad para orinar, flujo urinario débil o interrumpido, aumento en la frecuencia urinaria, dolor al orinar, presencia de sangre en la orina o el semen, así como molestias en la espalda, caderas o pelvis, pueden ser señales de alerta que requieren atención médica inmediata.

La titular de Salud señaló que, además de los antecedentes familiares, existen factores de riesgo asociados a hábitos de vida poco saludables, entre ellos el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, la obesidad y una dieta rica en carnes rojas y productos lácteos.

Las autoridades sanitarias insistieron en que la mejor herramienta contra el cáncer de próstata sigue siendo la prevención. Un diagnóstico oportuno no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y una enfermedad detectada demasiado tarde.