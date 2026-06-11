Sheinbaum celebra triunfo de México sobre Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026

MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana tras su victoria frente a Sudáfrica en el marco del debuto del Mundial 2026, del cual es anfitrión junto con Canadá y Estados Unidos.
A través de su cuenta de X la mandataria escribió:
«¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos».
La jefa del Ejecutivo vio el partido en la alcaldía Gustavo A Madero Junto con Clara Brugada en el Deportivo Hermanos Galeana.
¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos.
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO