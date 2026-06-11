Tamaulipas resentirá efectos de El Niño con más calor extremo y riesgo de huracanes

El Niño también dejará más lluvias en México

El fenómeno de El Niño se encuentra activo y traerá más huracanes y más calor en México, de acuerdo con previsiones meteorológicas.

La llamada canícula también será más fuerte, fenómeno que se presenta durante el verano de cada año y se caracteriza por fuertes temperaturas.

De la misma manera se prevén lluvias abundantes al final del verano, en otoño e invierno 2026-2027, tiempo en el que durará el fenómeno de El Niño.

¿Cuánto durará El Niño?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno de El Niño inicia esta mitad de 2026 y va a durar hasta el invierno 2026-2027.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recordó que a El niño se le conoce técnicamente como Oscilación del Sur (ENOS).

Se va La niña y llega El Niño

El fenómeno de El Niño tendrá efectos en México el resto del año e inicios de 2027.

Cabe recordar que El Niño se caracteriza por ser una fase cálida mientras que ella Niña una fase fría, las cuales duran meses.

Previamente se registró el fenómeno de La Niña que seguía presente al inicio de 2026 y con un pronóstico de debilitamiento.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS