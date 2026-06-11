Tamaulipeca hará el volado en la apertura del Mundial: la ciencia en Tamaulipas llega al Estadio Azteca

Estrella Anali Mora Reyes fue seleccionada para participar en la ceremonia protocolaria del encuentro inaugural del torneo

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Ante millones de ojos en todo el planeta, una joven del CETis No. 71 de Reynosa será la protagonista de uno de los instantes más simbólicos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: el lanzamiento de la moneda que decidirá quién arranca con el balón en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Estrella Anali Mora Reyes fue seleccionada para participar en la ceremonia protocolaria del encuentro inaugural del torneo. La joven reynosense entregará la moneda para el tradicional volado, saludará al cuerpo arbitral y a los capitanes de ambos equipos, en un momento que será observado por millones de personas en el mundo.

No es una distinción al azar. La coordinadora federal del torneo, Gabriela Cuevas Barrón, informó que Estrella fue seleccionada por su reconocimiento internacional tras ganar el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar celebrado en Chile en 2025, gracias al proyecto Braille Care, enfocado en fortalecer la inclusión mediante la integración del sistema Braille con herramientas digitales.

Tamaulipas pone así un nombre y un apellido en la historia del deporte más popular del planeta, y ese nombre no viene de una cancha sino de un salón de clases.

La ceremonia de apertura en el Estadio Ciudad de México —antes conocido como Azteca— contará con artistas como Shakira, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs y Danny Ocean, mientras que Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano.

En ese escenario colosal, rodeada de estrellas globales, será Estrella Anali quien realice el primer gesto oficial del partido.

El Mundial 2026 arrancó este jueves 11 de junio en Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey.

Es la primera vez que el torneo se disputa en tres sedes simultáneas, con México como país anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas reconoció el logro de la estudiante en un comunicado difundido en sus redes sociales, aunque el mérito real es anterior a cualquier pronunciamiento oficial: Estrella ya había ganado un certamen científico internacional antes de que las cámaras del mundo se giraran hacia ella.

Lo que ocurrirá en el Azteca esta tarde es la consecuencia lógica de lo que una joven de Reynosa construyó en un aula.