Trabajador pierde la vida tras sufrir descarga eléctrica

Una vez en el lugar dieron los primeros auxilios al hombre pero no lograron reanimarlo ya que falleció como resultado de la intensa descarga eléctrica.

Por Benigno Solís

La Razón

TAMAULIPAS.- Un trabajador perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica, cuando laboraba en el techo de una bodega, en la central de abastos.

Cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar para auxiliarlo pero el infortunado sujeto falleció momentos después.

El trágico deceso se presentó la mañana del jueves, en esa área de Altamira.

Se dio a conocer que en el sitio, la persona efectuaba trabajos de herrería con una máquina de soldar cuando repentinamente sufrió una descarga eléctrica.

El hombre cayó al piso del techo donde quedó inconsciente.

Se pidió la inmediata presencia de bomberos municipales y personal de la ambulancia del DIF.

Una vez en el lugar dieron los primeros auxilios al hombre pero no lograron reanimarlo ya que falleció como resultado de la intensa descarga eléctrica.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas arribó para dar fe del cadáver y ordenar su traslado a la morgue local.