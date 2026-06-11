Zona de inestabilidad amenaza con ‘empapar’ Tamaulipas

El sistema presenta actualmente un 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico, aunque independientemente de que evolucione o no a ciclón tropical, el principal riesgo para Tamaulipas sería la llegada de abundante humedad proveniente del Golfo de México

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

La posible formación de una zona de inestabilidad en el Golfo de México durante el próximo fin de semana mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Protección Civil de Tamaulipas, debido al potencial de generar lluvias fuertes a intensas en gran parte del estado entre el sábado 13 y el domingo 14 de junio.

De acuerdo con el más reciente panorama tropical difundido por la Coordinación Estatal de Protección Civil, el sistema presenta actualmente un 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico, aunque independientemente de que evolucione o no a ciclón tropical, el principal riesgo para Tamaulipas sería la llegada de abundante humedad proveniente del Golfo de México.

La dependencia estatal advirtió que las precipitaciones podrían ser de moderadas a fuertes de manera generalizada, con eventos localmente intensos, especialmente en la zona sur, la región cañera y parte de la zona centro del estado, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.

Según el modelo meteorológico ECMWF mostrado por Protección Civil, la inyección de humedad tropical favorecería acumulados importantes durante el periodo comprendido del 13 al 15 de junio, situación que incrementa el riesgo de encharcamientos urbanos, inundaciones repentinas en zonas bajas y el aumento en los niveles de ríos, arroyos y drenes.

Además de las lluvias, el organismo prevé tormentas eléctricas frecuentes, rachas de viento asociadas a las células de tormenta e incluso posible caída de granizo en algunas regiones, condiciones que podrían generar afectaciones temporales a la circulación vehicular y a la infraestructura urbana.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas, especialmente en municipios con antecedentes de inundaciones o cercanos a cauces y cuerpos de agua.

La vigilancia sobre la zona de inestabilidad continuará durante los próximos días, ya que la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico y Golfo de México apenas comienza y este año se pronostica una actividad significativa en la región.