Atrapan deudas a 8 mil productores

Arrastran deudas de antiguos esquemas de financiamiento que les impiden acceder a créditos por ello el Gobierno de Tamaulipas busca agilizar programa federal de condonación y reestructura

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

Más de 8 mil productores agropecuarios de Tamaulipas mantienen adeudos heredados de antiguos esquemas de financiamiento rural, situación que actualmente les impide acceder a nuevos créditos y programas de apoyo para el campo.

Así lo informó el secretario de Desarrollo Rural del Estado, Antonio Varela Flores, quien señaló que el Gobierno de Tamaulipas trabaja en una estrategia para agilizar los trámites relacionados con el programa federal de condonación y reestructuración de adeudos impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario explicó que las autoridades federales ya realizaron un análisis individual de los expedientes para determinar qué productores podrán acceder a una condonación total de sus adeudos y cuáles deberán incorporarse a esquemas de reestructura o pago parcial.

No obstante, reconoció que el principal reto será atender a los miles de productores que deberán realizar el procedimiento correspondiente para regularizar su situación financiera.

“Son más de 8 mil productores tamaulipecos, entre hombres y mujeres. Nosotros estamos haciendo una propuesta para apoyar a las instancias federales encargadas del tema y lograr que el trámite sea más ágil y expedito”, señaló.

Varela Flores destacó que la regularización de estos adeudos representa una oportunidad histórica para el sector rural, ya que permitiría a miles de productores salir del Buró de Crédito y recuperar el acceso al financiamiento formal.

Explicó que actualmente numerosos agricultores y ganaderos no pueden participar en programas federales, incluidos los relacionados con la estrategia nacional de soberanía alimentaria, ni acceder a esquemas estatales de financiamiento debido a su historial crediticio.

“Lo que buscamos es liberarlos del Buró de Crédito para que puedan tener acceso nuevamente a los créditos. Eso nos ayudaría muchísimo, porque hoy muchos productores están excluidos de los programas de financiamiento”, afirmó.

La propuesta del Gobierno del Estado contempla brindar apoyo operativo, logístico y de asesoría para facilitar los trámites, particularmente entre productores que enfrentan dificultades para utilizar plataformas digitales o reunir la documentación requerida.

Asimismo, recordó que el Gobierno Federal ya estableció un calendario para la atención de estos casos y que, de acuerdo con los lineamientos del programa, las mujeres productoras rurales tendrán prioridad en el proceso.

La Secretaría de Desarrollo Rural considera que la regularización de estos más de 8 mil expedientes podría convertirse en uno de los programas de mayor impacto para el campo tamaulipeco, al abrir nuevamente la puerta al financiamiento para miles de familias que durante años han permanecido excluidas del sistema crediticio.