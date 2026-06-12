Auto se impacta contra la Casa Azul de Frida Kahlo; así quedó el museo

Accidente vial afecta fachada de la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán; un sedán se proyectó contra el museo, sin heridos graves reportados.

La fachada de la Casa Azul de Frida Kahlo resultó dañada la noche del 11 de junio tras un accidente vial en la alcaldía Coyoacán.

Dos autos chocaron en la esquina de Ignacio Allende y Londres, provocando que un sedán se proyectara contra la icónica fachada del museo.

Elementos de emergencia y bomberos acudieron al lugar para atender a los lesionados, aunque no se reportaron heridos graves.

La zona de la Casa Azul de Frida Kahlo fue acordonada mientras se retiraba el vehículo que impactó el inmueble histórico.

Accidente afecta fachada de la Casa Azul de Frida Kahlo

La noche del jueves 11 de junio se registró un accidente en la alcaldía Coyoacán que terminó afectando la fachada de la Casa Azul de Frida Kahlo.

El accidente ocurrió entre dos autos que se impactaron entre sí, provocando que uno de ellos saliera proyectado hacia la esquina de las calles Ignacio Allende y Londres en la colonia Del Carmen.

Se trata de un auto tipo sedán que terminó su trayecto justo en la esquina de la fachada del museo que exhibe algunas de las obras de la pintora mexicana.

Al lugar llegaron elementos de emergencia y bomberos para atender el accidente; según los últimos informes, no se reportaron heridos de gravedad.

La zona fue acordonada mientras los elementos de emergencia atendieron a los lesionados para el posterior retiro del auto que se impactó contra la icónica fachada de la Casa Azul en la alcaldía Coyoacán.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS