Charles al IETAM: acompañar, más que confrontar

CULPA IN VIGILANDO / NOHEMI ARGÜELLO SOSA

La designación de Frida Denisse Gómez Puga como consejera del Consejo General del INE, el pasado 22 de abril, dejó vacante la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas. En consecuencia, el Congreso del Estado de Tamaulipas abrió una convocatoria pública para nombrar a la persona en esa vacante. A este proceso de selección se inscribieron seis perfiles aspirantes: José Ramírez López, Jesús Castillo González y Juan Esparza Ortiz, quienes cuentan amplia trayectoria en materia electoral; así como tres aspirantes con experiencia en transparencia, fiscalización y rendición de cuentas como Edna Edith Becerra Puente, Juan Carlos Mélendez Medina y Luis Gerardo Charles Torres.

Dado que el Órgano Interno de Control (OIC) de un instituto electoral tiene una responsabilidad estratégica en los procesos electorales, dadas sus funciones de revisión de la administración de recursos y transparencia institucional, así como su influencia en la confianza ciudadana, el Congreso del Estado determinó que el perfil más idóneo para encabezar esta responsabilidad era el de Luis Gerardo Charles Torres.

Charles, como lo llaman sus amigos y compañeros, no solo destaca por sus competencias profesionales, sino también cuenta con “soft skills” destacadas, entre ellas, su capacidad para construir relaciones profesionales y su comunicación cercana, complementadas por un sentido del humor que favorece ambientes laborales de confianza sin perder la formalidad institucional; esto le ha permitido mantenerse en el Congreso del Estado a lo largo de distintas administraciones, transitando de un gobierno priista a uno panista y, ahora, a uno morenista.

Durante su entrevista, Charles Torres manifestó contar con varios años de experiencia en el Congreso del Estado, donde participó en el análisis de temas presupuestales, cuentas públicas y fiscalización del gasto. Esa trayectoria le ha permitido comprender de primera mano cómo se diseñan los mecanismos de control y cómo una supervisión deficiente puede afectar la credibilidad de las instituciones públicas.

De igual manera, presentó una visión del OIC: convertirlo en un espacio para la prevención, acompañamiento y fortalecimiento institucional. Una idea no menor, considerando que las mejores prácticas para el buen uso de los recursos públicos no son las que encuentran más irregularidades, sino las que contribuye a que estas no ocurran.

Asimismo, expresó que privilegiará la capacitación, la mejora de procesos y la detección oportuna de riesgos como medidas preventivas valiosas para promover una cultura de cumplimiento en lugar de acciones de confrontación, dando continuidad al trabajo de la consejera Frida.

No obstante, el nuevo titular del OIC del IETAM advirtió que no protegerá a ningún funcionario por encima de la ley, que no le temblará la mano para sancionar irregularidades y que está consciente que es su prestigio lo que está en juego.

Si el equilibrio entre cercanía y rigor se mantiene, es previsible que Charles construya una buena relación institucional con la Presidencia del IETAM y su personal, lo que le permitirá acompañar, más que confrontar con miras al fortalecimiento de la confianza ciudadana y de la integridad de la institución.

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