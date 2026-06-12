Comisión Anticorrupción de Nuevo León aprueba iniciar juicio político contra Samuel García

Con esta aprobación, el expediente será remitido al Pleno del Congreso del Estado para continuar con el procedimiento correspondiente conforme a la legislación vigente.

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Monterrey, NL.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este viernes el inicio del procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, derivado de acusaciones por presuntos actos de corrupción y una supuesta triangulación de recursos públicos por un monto cercano a los mil millones de pesos hacia empresas presuntamente vinculadas al mandatario estatal.

Durante una sesión extraordinaria, la solicitud fue avalada con seis votos a favor emitidos por legisladores de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y una integrante de Morena, mientras que un diputado de Movimiento Ciudadano votó en contra.

Con esta aprobación, el expediente será remitido al Pleno del Congreso del Estado para continuar con el procedimiento correspondiente conforme a la legislación vigente.

Como parte del proceso, la Comisión Anticorrupción acordó notificar al titular del Ejecutivo estatal, quien contará con un plazo de 15 días hábiles para rendir su declaración y presentar los argumentos de defensa que considere pertinentes. La comparecencia podrá realizarse de manera presencial, por escrito o a través de un representante legal.

Los promoventes de la solicitud sostienen que existen elementos que ameritan investigar el presunto desvío y triangulación de recursos públicos mediante operaciones relacionadas con empresas vinculadas al gobernador. No obstante, las acusaciones deberán ser analizadas y desahogadas dentro del procedimiento legislativo antes de determinar cualquier responsabilidad.

El avance del caso ocurre en medio de la confrontación política que mantienen el Poder Ejecutivo estatal y diversas fuerzas representadas en el Congreso local, particularmente en temas relacionados con la fiscalización de recursos públicos y la rendición de cuentas.

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de Nuevo León no había emitido una postura oficial sobre la determinación adoptada por la Comisión Anticorrupción.