Dan suspensión al ‘Titán’ y saldrá de prisión

José Antonio Cortés Huerta, identificado por el Gobierno federal como operador de huachicol fiscal, podrá irse a su casa.

Por Staff

José Antonio Cortés Huerta, identificado por el Gobierno federal como operador de huachicol fiscal, podrá irse a su casa.

El Juez Julio Alberto Cruz Rodríguez, del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, decretó ayer un cambio en la medida cautelar derivada de una resolución de la Jueza Segunda de Distrito en Ciudad Victoria, Dafne Miroslaba Carrillo de León, quien concedió una suspensión provisional a favor del imputado —de 39 años de edad— y ordenó revisar la medida cautelar en un plazo de 48 horas.

La prisión preventiva fue eliminada y sustituida por resguardo en un domicilio de Monterrey cuya ubicación no fue divulgada. Como restricción adicional, se le impuso la prohibición de salir del país.

Fuentes no identificadas aseguraron, además, que Cortés Huerta recibió autorización para ausentarse del domicilio hasta seis horas diarias y, una vez agotado ese margen, únicamente por motivos de emergencia médica.

La audiencia en la que se concretó el cambio se realizó ayer. La suspensión también impide que Cortés Huerta sea trasladado a un centro penitenciario fuera de Nuevo León mientras se resuelve la suspensión definitiva, y que se ejecute la orden de aprehensión en su contra. La audiencia incidental para determinar si se otorga dicha suspensión definitiva quedó agendada para el 15 de junio.

Cortés Huerta había sido detenido el 9 de mayo en la colonia Portal del Huajuco, en Monterrey. Su captura fue anunciada en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en el contexto de la investigación relacionada con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025, donde fueron encontrados aproximadamente 10 millones de litros de diésel de presunta procedencia ilegal.

Semanas después de su internamiento, Cortés Huerta fue trasladado al Hospital Universitario de Monterrey tras reportar problemas de salud. El imputado había difundido en redes sociales imágenes vinculadas al fisicoculturismo antes de su detención.