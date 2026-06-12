Desarticulan red de tráfico de migrantes

Autoridades federales identificaron y lograron la vinculación a proceso de dos presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de personas desde Guatemala.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Autoridades federales, lograron identificar una célula delictiva involucrada en el tráfico de personas desde Guatemala a los Estados Unidos a través de Tamaulipas.

Labores del área de inteligencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), lograron ubicar a dos personas que estarían involucradas en ese delito.

Tras reunir las pruebas suficientes, el Ministerio Público federal logró de un juez de control, mandamientos judiciales para llevar a cabo cateos en dos domicilios en Nuevo Laredo.

En una primera acción en la colonia Viveros 2 de la citada ciudad fronteriza, fue localizado Pedro «N», mientras que en otro domicilio en la colonia Santiago M. Belden de Nuevo Laredo se ubicó a Daniela «N».

Durante los cateos, los agentes también aseguraron 94 pasaportes (mexicanos y norteamericanos), al menos 25 visas, numerario en dólares americanos y pesos mexicanos, diez teléfonos celulares y tres tabletas.

Tras la detención Daniela «N» fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Escobedo, Nuevo León; y Pedro «N» en el Centro de Reinserción Social de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control federal, quien escuchó del ministerio público quien acusó que ambos pertenecen a una organización criminal que lleva migrantes desde Guatemala para ingresarlos a territorio nacional y luego llevarlos a la frontera norte de México.

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que el juez determinó otorgar el auto de vinculación a proceso en contra de Pedro «N» y Daniela «N» por su posible participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dos meses para la investigación complementaria.

Apenas en marzo de este año, fue detectada una red de tráfico de personas desde Guatemala a Estados Unidos, ubicando sus centros de operaciones en Chihuahua y Ciudad de México.

En un operativo realizado, fueron detenidos cinco personas, que de acuerdo con la autoridad, operaba desde 2024 con casas de seguridad en ambas entidades, donde mantenían a los migrantes antes de cruzarlos a Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que labores de inteligencia entre corporaciones del Gabinete de Seguridad, en colaboración co la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ubicó a la organización criminal.