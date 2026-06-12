Día del Padre se apaga en el centro; el negocio ahora depende del Mundial y graduaciones

El Día del Padre se mantiene como una fecha que, comercialmente, ya no significa nada para los vendedores de Ciudad Victoria.

Por Raúl López García

Expreso

Para los comerciantes ambulantes de Ciudad Victoria, el Día del Padre dejó de ser una fecha especial hace tiempo. Así lo confirmó Paulino Cortés, representante del sector, quien aseguró que las ventas durante esta celebración ya son prácticamente idénticas a las de cualquier día común.

«Tenemos muchos años que ya no se vende», afirmó el líder de vendedores, quien incluso la considera una de las jornadas más flojas del calendario comercial. La diferencia salta a la vista cuando se compara con el Día de las Madres, fecha en la que algunos comerciantes logran aumentar sus ventas entre 70 y 100 por ciento. Para los padres, ese repunte simplemente no existe.

En contraste, el Mundial de Futbol 2026 sí está generando movimiento, aunque de forma muy selectiva. Cortés explicó que los vendedores que apostaron por playeras de la Selección Mexicana han registrado incrementos cercanos al 100 por ciento, impulsados por el entusiasmo de los aficionados y, principalmente, por el público adolescente.

Sin embargo, advirtió que la mayoría de los puestos no ha visto ningún beneficio por el torneo. Parte importante de la mercancía mundialista, dijo, llega de comerciantes de otras ciudades, mientras que pocos vendedores locales decidieron invertir en este giro.

El dirigente también puso un límite claro a esta bonanza: «Hasta donde llegue México, hasta ahí se acaba el negocio», advirtió, anticipando que el interés bajará en cuanto la selección sea eliminada del torneo.

La temporada de graduaciones, por su parte, ha traído algo de actividad para quienes venden arreglos y artículos alusivos, aunque el beneficio se mantiene concentrado en giros específicos y no representa un repunte generalizado para el sector.

El panorama, según Cortés, deja un mensaje claro: mientras el comercio ambulante encuentra oportunidades puntuales en eventos como el Mundial o las graduaciones, el Día del Padre se mantiene como una fecha que, comercialmente, ya no significa nada para los vendedores de Ciudad Victoria.