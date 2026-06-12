El PAN de la 4T a tres bandas

GRANO DE ARENA / JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Desde el lanzamiento de la convocatoria para la renovación de la dirigencia, del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, que mantiene secuestrada desde octubre de 2016, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se le presenta la oportunidad de sacar del escenario político al ahora prófugo de la justicia mexicana.

Es decir, el relevo de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, marioneta manejada por el ex mandatario desde Texas, debe de estar entre los asuntos prioritarios de quien maneja el área política de la 4T.

No se trata solamente de “ponerle cola” a las dos fórmulas blanquiazules, que recorren Tamaulipas solicitando el voto de la militancia, rumbo a la elección del próximo 5 de julio, para saber dónde andan, qué dicen y quién las apoya, como ha sido el trabajo de las “orejas” de la Secretaría General de Gobierno, desde sexenios atrás.

Tampoco se trata de adoptar una actitud neutral y subirse a la barda para que la próxima dirigencia del PAN sea un producto genuino de las urnas. Hacerlo, es pecar de ingenuidad que derivaría en torpeza política.

Pensar que CABEZA DE VACA se mantendrá en modo neutral, ante el relevo del “CACHORRO” CANTÚ GALVÁN, sería un gazapo garrafal que cometería el gobierno de la Cuarta Transformación.

Hacerlo, es olvidar que FRANCISCO JAVIER es un delincuente electoral, que ha sido sancionado por el IETAM en varias ocasiones. Incluso, hizo hasta lo imposible para evitar que, VILLARREAL ANAYA, llegara a la gubernatura en la elección de 2022.

La sanción de $96,220, impuesta por el Consejo General presidido por JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, en la sesión del 8 de junio de 2022, dentro de los procedimientos sancionadores especiales PSE-80/2022 y 81/2022, es una prueba fehaciente de que, para CABEZA DE VACA, usar indebidamente los recursos públicos y transgredir los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral, está en su ADN político.

CABEZA DE VACA, es un transgresor consuetudinario de los principios que rigen a la democracia mexicana. Los archivos del IETAM lo confirman.

Por esta razón, el gobierno de la 4T, al igual que lo hicieron sus antecesores, como el propio FRANCISCO JAVIER con la dirigencia estatal del PRI en su sexenio, debe incidir en la sucesión de CANTÚ GALVÁN.

Recordemos que, el apetito de CABEZA DE VACA por mantener secuestrado al PAN, es para impulsar a las candidaturas de su establo a los ayuntamientos y las curules del Congreso local, y desde ahí, seguir jorobando al gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Verbigracia, el triunfo de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, garantiza un escenario político de cerrazón con la 4T. Representa una dirigencia de continuidad a la de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN. Que garantizaría la reelección de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Mientras que, la victoria de GLORIA GARZA JIMÉNEZ y CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, además de representar un revulsivo para rescatar y darle juego al panismo excluido por CABEZA DE VACA, causante principal de la debacle azul en las urnas, garantizaría diálogo y acuerdos con la 4T en donde haya coincidencias, y oposición en donde no.

Una carambola de tres bandas: gana el gobierno, gana la militancia panista maltratada por FRANCISCO JAVIER y le quitan el último bastión político que tiene en Tamaulipas, al prófugo de la justicia mexicana.