El rostro del desorden

GOLPE A GOLPE / JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

La selección mexicana de futbol soccer pudo haber propinado una goliza al conjunto sudafricano –en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026–, y, sin embargo, se conformó con el marcador de dos tantos contra cero, pese a tener tres ventajas:

a) La superioridad en la práctica del balompié, que, previo a esta justa, reconocieron Hugo Henri Broos (timonel de la escuadra africana), como los analistas y periodistas deportivos de todo el orbe;

b) El apoyo total de la afición local –dentro y fuera del coloso de Santa Úrsula–, que mucho pesó en el ánimo del rival, al sumar (ésta) más de 100 millones de mexicanos; y

c) Jugar con 11 elementos contra 10 desde el minuto 49; y once contra nueve (a partir del minuto 84) del segundo tiempo.

Durante el desarrollo de este partido, según mi muy particular punto de vista, la escuadra tricolor mostró desorden en la cancha.

Y, presumo, que así también lo consideró Javier Aguirre Onaindia alias ‘El Vasco’, por las imágenes en que él muestra desesperación, transmitidas a través de televisoras, donde igual se observa que se jala el cabello.

Como fuere, esta onceava de casa ganó su primer partido.

Aunque nos quedó a deber, por su mediocre desempeño en la cancha.

Esto, en cuanto toca a su primera aparición en el torneo futbolístico de la justa mundial que involucra a 48 países.

La semana entrante, concretamente el jueves 18 de junio, la selección tricolor enfrentará a su similar de Corea, en Guadalajara, Jalisco.

Y obligada está a jugar mejor y ganar también el partido.

Esto, en lo que toca al tema futbolístico.



Encontronazos

El verdadero rostro de México, que el gobierno federal quiso ocultar con las vallas de concreto y metálicas, instaladas en las inmediaciones del Estadio Azteca; la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, desplegando el resguardo de éstas con miles de policías, no pudo ocultarse al mundo.

Y no, porque los medios de comunicación masiva internacionales y los nacionales, además de ocuparse de la inauguración de la Copa Mundial en cuanto a cobertura deportiva, se dieron a la tarea de transmitir, libremente, el desarrollo de las manifestaciones contra el gobierno federal, merced a la situación real del país.

Hubo al menos 32 manifestaciones en contra en la capital del país. No en contra de la gesta deportiva, pero sí contra el sistema establecido.

Las imágenes –fotografías y videos–, que pululan en redes sociales y, por cierto, reproducen varios medios de comunicación masiva en el mundo entero, refieren la situación de desorden que existe en México.

Hay evidencias claras de represión policial.

Agresiones entre los grupos armados oficialistas y protestantes que no admiten lugar a dudas.

Hay heridos –incluso policías–, detenidos, comercios saqueados, pero el gobierno de la CdMx dice que todo está en paz.

¡Vaya cinismo!

Lo cierto es que el verdadero rostro de México quedó exhibido durante la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026’.

Inclusive, el abuso de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), al que sometieron a las autoridades gubernamentales para cobrarle al comercio nacional un tributo por transmitir, en sus espacios y televisores, la inauguración de esta gesta.

A la mano conservo videos de los enfrentamientos que ciudadanos, en su reclamo contra el gobierno por éste no haber cumplido acuerdos, se han enfrentado a policías. Y reproducidas harto en las redes sociales (del orbe), exhibiendo la situación real del país, de cuerpo entero.

Es la otra cara del mundial futbolístico.

Por eso, deduzco:

1) Claudia Sheinbaum Pardo rehusó asistir a la apertura del torneo, sin importarle que, en su calidad de presidenta, estuviera obligada a estar en la inauguración, como anfitriona del país sede;

2) A la FIFA tampoco le importó su presencia, pues, antes la sometió a su mandato usurero, violentando leyes y reglamentos nacionales, por la vía libre, hasta evadir impuestos y cobrar cuotas por todo, tal y como lo hace el crimen organizado: y

3) Las inconformidades sociales no le importaron a la Presidenta –con a–, ni tampoco estar reprimiendo a sus conciudadanos, porque la usura de carácter internacionales así se lo ordenó.

Es, lamentablemente, el verdadero rostro de México.

Correo: jusam_gg@hotmail.com.mx