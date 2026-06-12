Ensayan rescate y evacuación ante crecida del Pánuco y sistema lagunario

Como parte del ejercicio se simuló la apertura de un refugio temporal, la entrega de alimentos a personas evacuadas y recorridos de supervisión en zonas bajas y estructuras de contención.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Ante el incremento en los niveles de los ríos y la continuidad de las lluvias en la región, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un simulacro de emergencia por el hipotético desbordamiento del río Pánuco y el sistema lagunario en la colonia Vicente Guerrero, sector Moscú de Tampico.

El ejercicio permitió poner a prueba los protocolos de atención, evacuación y resguardo de familias que habitan en una de las zonas históricamente vulnerables a inundaciones en la ciudad.

José Antonio Marín Flores, director de Protección Civil de Tampico, informó que actualmente el río Tamesí registra niveles superiores a 1.30 metros, por lo que es fundamental fortalecer la coordinación entre dependencias para responder de manera oportuna ante cualquier contingencia.

«Un rol semejando la realidad y cada uno de ellos tendrá que hacer una actividad. Esto es por instrucciones de nuestra Presidenta Municipal, Licenciada Mónica Villarreal Anaya y estamos llevando a cabo esta coordinación, en el marco de preparativos ante ya la presencia de las lluvias aquí en la zona, eso nos va a ayudar mucho a detectar áreas de oportunidad, ver qué nos hace falta, mejorar ese tipo de auxilio», expresó.

Durante el simulacro, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional activaron el Plan DN-III-E y participaron en la evacuación preventiva de cinco familias, además de coordinar acciones con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa Sur), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), personal de Salud, Tránsito y Vialidad, DIF Tampico y diversas dependencias municipales.

Como parte del ejercicio se simuló la apertura de un refugio temporal, la entrega de alimentos a personas evacuadas y recorridos de supervisión en zonas bajas y estructuras de contención.

«Agradecemos la iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, agradecemos la participación de todos. Por ejemplo, el día de hoy vamos a evacuar cinco familias dentro de este ejercicio de simulacro. Se va a llevar a cabo la apertura del Refugio Temporal, el sistema DIF llevará alimentación a los refugiados. Vamos a hacer recorrido por las zonas más bajas de colonias. A supervisar los muritos de contención», comentó.

Asimismo, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, a través del Distrito de Salud para el Bienestar II y el Centro Regional de Urgencias Médicas, participó con la atención y eventual traslado hospitalario de mujeres embarazadas mediante ambulancias.

Marín Flores expresó que el éxito de estos ejercicios depende de la coordinación entre instituciones y la participación ciudadana.

«La solidaridad y cada quien hace su parte: Obras Públicas y Servicios Públicos, Centro de Salud, SEDENA, todos los que participamos».

Recordó que durante la Tormenta Tropical Barry, en 2025, fue necesario instalar un Centro de Mando en el Centro de Bienestar y Paz del sector Moscú para coordinar las acciones de auxilio a la población.

Finalmente, señaló que Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre los niveles de los ríos Pánuco y Tamesí en coordinación con las autoridades hidráulicas, y aseguró que cualquier cambio que represente riesgo para la población será comunicado oportunamente.