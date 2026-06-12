Finaliza la zafra y se quedan 100 mil tonelas sin moler

Las intensas lluvias de mayo y junio, con 379 mm acumulados, detuvieron la cosecha y el acarreo, obligando a extender la zafra.

POR RAMIRO ORTEGA VALDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

Aunque no existe un posicionamiento oficial del Comité de Producción y Calidad Cañera del Ingenio Mante, que habían pactado finalizar la zafra para el último día de junio, obreros dieron por concluida este jueves la molienda de caña de azúcar.

Trabajadores del sindicato señalaron que, a las 5 de la tarde, el ingenio sonó su tradicional silbato, marcando el cierre de una molienda que, además, rompió récord al superar las 1.3 millones de toneladas del año pasado, alcanzando 1,543,793 toneladas de vara dulce molidas.

Reconocieron que, fue una zafra complicada, en la que tuvieron accidentes, fallas en el molino y hasta incendios de bagazo que pusieron a prueba la capacidad del equipo, pero el esfuerzo conjunto logró un cierre fuerte, con una producción total de 165,286 toneladas de azúcar.

Las intensas lluvias de mayo y junio, con 379 mm acumulados, detuvieron la cosecha y el acarreo, obligando a extender la zafra, originalmente prevista para el 14 de mayo, hasta el 20 de junio, con casi 100 mil toneladas aún en campo, sin embargo, la fuerza de la naturaleza obligó finalmente a ceder y cerrar la zafra 2025-2026 con una molienda record.

Cañeros y obreros señalan que, gracias al trabajo coordinado entre productores de El Mante y Xicoténcatl, se alcanzó un total de 1,543,793 toneladas de caña molida, impulsadas por un ejército de trabajadores del campo, a pesar de un tiempo perdido del 21.64% y un nivel de sacarosa del 13.896%, el ingenio logró producir 165,286 toneladas de azúcar, consolidando su papel clave en la economía regional.

Al finalizar la molienda, no solo se rompió un récord, sino que se coronó el sacrificio y la entrega de un ejército de hombres y mujeres, que, pese a las adversidades, hicieron posible una de las cosechas más destacadas del sur de Tamaulipas.