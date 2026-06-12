Gasolineras denuncian «competencia desigual» frente a estaciones del Bienestar

El planteamiento de los empresarios no es frenar la expansión de las estaciones del Bienestar, orientadas a llevar suministro a zonas alejadas, sino exigir que operen bajo las mismas condiciones fiscales y administrativas que la iniciativa privada.

Por Raúl López García

Expreso

Mientras las gasolineras privadas de Tamaulipas destinan hasta 700 mil pesos al año para cumplir con la regulación federal, estatal y municipal, las nuevas Gasolineras del Bienestar ofrecen combustible hasta un peso más barato por litro, una diferencia que ya enciende las alarmas entre los empresarios del ramo.

Juan Nepomuceno Guerra, presidente de la asociación de gasolineros de la zona centro del estado, fue claro: «No debería de ser competencia porque nosotros tenemos muchas regulaciones y tenemos que cumplir muchísimos requisitos».

El reclamo no es contra la competencia en sí, sino contra las reglas del juego. «Hasta ahorita no han estado ellos a la altura de nuestros precios, sí han estado con precios más bajos. Realmente ahí debería de haber más igualdad porque nosotros sí tenemos muchos costos indirectos y si ellos no los tienen, pues no vamos a poder llegar a esos precios», sostuvo.

Una mochila regulatoria de siete frentes

Para operar, una estación privada debe atender simultáneamente: verificaciones de Profeco, pruebas de hermeticidad, controles volumétricos del SAT, requisitos ambientales, revisiones de Protección Civil, disposiciones sanitarias y trámites legales diversos.

Guerra cuestiona además la duplicidad de exigencias hacia negocios que ya tienen décadas operando: «Hay gasolineras que tienen 20 o 30 años y todavía les están pidiendo impacto ambiental e impacto vial. Hay mucha duplicidad de requisitos».

Entre los controles más onerosos están los volumétricos, que obligan a reportar en tiempo real al SAT cada litro comprado y vendido, como herramienta contra el huachicol y el mercado ilegal de combustibles.

El número que resume el problema

700 mil pesos anuales es el costo que enfrenta una estación con tres dispensarios solo para mantenerse al día con certificaciones, auditorías, estudios técnicos y verificaciones.

A pesar de la presión regulatoria, el sector no se ha frenado. En la región centro de Tamaulipas operan actualmente 62 estaciones, distribuidas en Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo, Jiménez, Mante, Xicoténcatl y Antiguo Morelos, y cada año abren entre dos y tres nuevas gasolineras.

El planteamiento de los empresarios no es frenar la expansión de las estaciones del Bienestar, orientadas a llevar suministro a zonas alejadas, sino exigir que operen bajo las mismas condiciones fiscales y administrativas que la iniciativa privada. La discusión queda abierta: ¿reglas iguales para todos, o un esquema paralelo que cambiará el mapa de precios en Tamaulipas?