La inauguración del Mundial con sello tamaulipeco femenino

EN VISTO / DORA DE LA CRUZ

Antes de los 70, el fútbol estuvo masculinizado y las mujeres, estuvieron excluidas en todos los espacios de las canchas; incluso a quienes les gustaba, eran objeto de estereotipos y calificativos despectivos; hoy esto cambió completamente; durante la inauguración del mundial, hubo detalles históricos que Tamaulipas no debe pasar por desapercibidos.

Mientras que millones de personas esperaban la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, dos tamaulipecas estuvieron en espacios a nivel de cancha de este evento deportivo internacional, que coloca a Tamaulipas y a las mujeres, que rompieron techos de cristal y que abren camino a otras mujeres.

Primero está

Estrella Analí Mora Reyes; es la estudiante mexicana elegida por la FIFA para lanzar el volado protocolario inaugural del Mundial 2026, en el partido entre México y Sudáfrica, celebrado en el Estadio Azteca. Ella es originaria de Reynosa, Tamaulipas y cursa la carrera técnica de Logística en el CETis No. 71; la Federación Internacional de Fútbol, la eligió entre varias propuestas, por su destacado aprovechamiento académico y científico, y su Proyecto «Braille Care».

El prototipo que presentó la estudiante y que la llevó a ser parte del juego entre México y Sudamérica, se trata de un sistema didáctico tecnológico, diseñado para enseñar el sistema Braille a niños con discapacidad visual de manera atractiva, basado en un aprendizaje de forma divertida. Estas aportaciones de estudiantes y mujeres, merecen ser reconocidas y visibilizadas; en su caso ya lo logró.

Otra de las tamaulipecas que tuvo participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026, celebrada en la Ciudad de México, fue la victorense Aimme de la Fuente Ramos. Formada en la danza profesional, integró el elenco que acompañó la presentación de la cantante colombiana Shakira, durante el espectáculo musical realizado como parte de la apertura del torneo.

Su presencia en uno de los eventos de mayor audiencia a nivel internacional, colocó a una representante de Tamaulipas en el escenario inaugural del mundial, acompañando en la coreografía de la cantante Shakira donde participó con la interpretación “Dai Dai”, tema incluido en la producción artística preparada para la ceremonia.

La joven victorense, cursó sus estudios básicos en esta ciudad capital, donde combinó con la danza profesional; obtuvo becas para estudiar en el extranjero; actualmente es tan destacada por su trabajo en el ámbito de la danza profesional, que la llevó a estos eventos históricos y con artistas de talla internacional.

Con su participación, ambas mujeres jóvenes, una desde el tema de la investigación y la otra desde el arte, representan a Tamaulipas en un escenario de alcance mundial. Su presencia no solo da visibilidad al talento formado en el estado; también refleja trayectorias que se han abierto paso en espacios donde históricamente han existido barreras para las mujeres.

Su participación en este evento trasciende, pero además coloca a Tamaulipas en la formación, en la disciplina, la preparación a niveles de vanguardia y demuestra cómo, la educación y el arte, están contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de talento desde una perspectiva de equidad.

Más allá del reconocimiento, sus historias deben ser un ejemplo de mujeres que abren puertas, que amplían posibilidades y que hoy forman parte de escenarios donde antes no siempre eran visibles.

¡Orgullosamente tamaulipecas!