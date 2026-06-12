México, fantasía que rueda

POLVO DEL CAMINO / MAX ÁVILA

La situación que vive la CDMX no es el mejor rostro para ofrecer al turismo internacional. A pesar de ello inició el mundial de fútbol, aunque en medio de protestas, plantones, marchas, mítines y exigencias de diversas organizaciones como la CNTE, la cual hasta la hora de escribir esta columneja no lograba acuerdos con el supremo gobierno, por lo que es de creer que la urbe seguirá tomada por la disidencia que suma adeptos en distintos puntos de la república. El último estado en agregarse fue Coahuila donde tal vez algo tenga que ver que la mayoría ciudadana es opsitora a Morena. Y ni modo que sea invento después de la goliza de 16 a cero en la elección del congreso local.

El asunto es que finalmente rodó el balón, pero la inconformidad sigue con el riesgo de agravarse, aunque sin llegar a los extremos que llevaron a Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, ambos egresados de la normal de Ayotzinapa y creadores respectivamente de los grupos revolucionarios Asociación Cívica Nacional y Partido de los Pobres durante los regímenes de Díaz Ordaz y Echeverría. Al respecto recordad que maestros y alumnos de la citada institución participan activamente en el movimiento actual debido a que la desaparición de 43 de sus compañeros en 2014 sigue siendo misterio no resuelto por las autoridades.

De manera que las protestas siguen con o sin fiesta futbolera, observándose radicalización de las partes. En este sentido oficialmente ya no hay nada que ofrecer, según lo reiteró Doña Claudia en la mañanera de este jueves, en tanto la CNTE mantiene su postura en la que destaca derogar la Ley del ISSSTE impuesta por Felipe Calderón que eliminó el sistema de pensiones. Van por el retiro digno que no garantiza la banca privada que maneja las mentadas Afores. El gobierno dice que no hay dinero para volver al antiguo régimen como tampoco lo hay para elevar los sueldos al cien por ciento, reitera, sin embargo, las mejoras y beneficios obtenidos desde el sexenio anterior, prometiendo ahora la eliminación de la mentada USICAMM organismo encargado de calificar el desempeño magisterial causante incluso de pérdida de plazas.

México hizo rodar el balón entre obras inconclusas, bloqueo en buena parte de la capital y amenazas de violencia no cumplidas afortunadamente, al menos durante la inauguración del evento y el primer juego. Eso demuestra el carácter firme de la 4T para no caer en provocaciones, aunque alargando un conflicto que no sabemos hasta donde pueda llegar ni las consecuencias que pueda traer. Por lo pronto CNTE y gobierno se van a tiempos extras y pue-que lleguen a tandas de penales en modo de “muerte súbita”.

Sea como fuere el espectáculo cumple el papel enajenante que conviene al poder. Ello incluye la suspensión de clases en todos los niveles, pausa la tarea magisterial como si no fuera suficiente el paro mantenido por la CNTE en perjuicio de millones. Y deje que quienes transcurren por la educación superior no son menos en eso de abandonar las aulas con el pretexto del fútbol y el “honor patrio” en los pies de individuos que también van por lo suyo empezando por el entrenador Javier “vasco” Aguirre lumpen en el hacer y hablar gracias al apoyo de la mafia que controla el negocio, la venta de alcohol en los estadios y por supuesto el tráfico de jugadores. ¿Cómo es posible que la llamada “selección” sea integrada con varios extranjeros quesque “nacionalizados” que roban lugares a los originales ratoncitos verdes?. ¡El colmo!. (En el juego de inauguración y para su lucimiento, les pusieron un pichón como el equipo de Sudáfrica cuyos elementos juegan literalmente por la comida. Le juro que no es exageración, y sigue Corea del Sur que será lo mismo para alegría de los buitres del espectáculo).

Por otra parte, también se trastocan las labores burocráticas permitiendo que funcionarios se adornen ante empleados ávidos de emociones para ausentarse, aunque sea momentáneamente, de su realidad. Usted dirá que para mal administrar el patrimonio público existen otras muchas razones imposibles de ocultar, además de la demagogia e hipocresía y está en lo cierto.

SUCEDE QUE

Si para el periodismo corrupción e impunidad oficial son el fondo, para los que mandan la falta de ética es la forma. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima