Paola Garate, Diputada del PRI, denuncia haber recibido amenazas con una corona fúnebre colocada afuera de su casa

La legisladora priista también fue víctima de un violento asalto en 2025 y privada de la libertad en 2021

Paola Gárate Valenzuela, diputada afiliada al PRI de Sinaloa, denunció una agresión en su contra, luego de que personas desconocidas dejaran una corona fúnebre con su nombre en la entrada de su casa, lo que prendió las alarmas entre sus familiares y seres queridos.

Tras el incidente, el nombre de la legisladora se ha viralizado en redes sociales y usuarios han cuestionado cuál ha sido su trayectoria como militante del PRI. Esta no es la primera vez que Gárate sufre agresión del crimen organizado, pues en 2021 fue privada de su libertad por grupos armados.

¿Quién es Paola Gárate?

Paola Gárate Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y trabaja como docente en la Universidad Autónoma de Occidente (UAdO). Además, tiene su propia columna en el medio El Debate de Sinaloa, donde profundiza sobre obra pública, seguridad y política del estado.

De acuerdo con el Debate Sinaloa, es actualmente candidata a Doctora en Ciencias por el Instituto Nacional de Administración Pública. Fue coordinadora de campañas políticas a nivel federal y local, así como fundadora de Centro de Apoyo Popular A.C.

Se ha desempeñado como regidora del municipio de Culiacán, diputada local y diputada federal, con proyectos enfocados en materia de participación ciudadana, nutrición infantil y medioambiente. Fue presidenta del Instituto de Capacitación Política Jesús reyes Heroles y es titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana.

Fue privada de su libertad en 2021

Las amenazas colocadas afuera de su inmueble el pasado miércoles fueron condenadas por el PRI, quienes aseguraron haber solicitado seguridad para la política anteriormente, luego de que el abandonaran el adorno con su nombre en color dorado, sobre una cinta negra que rodeaba las flores. Gárate notificó los hechos a las autoridades y elementos del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron para resguardar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

«Personalmente no tengo ninguna situación de problema o de conflicto con absolutamente nadie. Más que a mi persona, esta intimidación a los sinaloenses, a las sinaloenses. Tenemos que seguir adelante luchando por la frente en alto», afirmó en conferencia de prensa tras interponer la denuncia ante la Fiscalía.

Paola denunció durante las elecciones estatales de 2021 tras ser privada de la libertad por grupos armados del crimen organizado. En octubre de 2025, también fue víctima de un violento asalto por hombres armados, quienes la despojaron de su vehículo, que posteriormente fue hallado en «La Costerita».

Con información de El Heraldo de México