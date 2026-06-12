Pemex liquida 80% de adeudos a proveedores; ven respiro para empresas de Tamaulipas

Recientemente empresas que forman parte del Clúster de Energía y Gran Industria del Sur de Tamaulipas (CEGISTAM) comenzaron a recibir recursos significativos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Después de meses de incertidumbre financiera para decenas de empresas vinculadas al sector energético, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha cubierto aproximadamente el 80 por ciento de los adeudos que mantenía con proveedores en Tamaulipas, informó la secretaria de Desarrollo Económico del Estado, Ninfa Cantú Deándar.

El avance representa un importante alivio para más de 130 compañías que enfrentaron dificultades operativas y problemas de liquidez debido a los retrasos en los pagos de la empresa productiva del Estado.

Durante una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tampico, la funcionaria expresó que las gestiones realizadas por el Gobierno de Tamaulipas han permitido impulsar la regularización de los compromisos financieros con los proveedores.

Cantú Deándar explicó que recientemente empresas que forman parte del Clúster de Energía y Gran Industria del Sur de Tamaulipas (CEGISTAM) comenzaron a recibir recursos significativos, lo que ha permitido mejorar su situación económica y recuperar capacidad de operación.

Aunque evitó revelar montos específicos, señaló que la información proporcionada por los propios empresarios indica que la mayor parte de la deuda ya fue cubierta, quedando pendiente únicamente alrededor del 20 por ciento.

La secretaria de Desarrollo Económico dijo que la regularización de los pagos genera confianza en el sector productivo y contribuye a fortalecer la actividad económica regional, especialmente en municipios donde la industria energética representa una fuente importante de empleo e inversión.

El cumplimiento gradual de los adeudos también permite a las empresas retomar proyectos, cumplir compromisos con trabajadores y proveedores, así como mejorar sus perspectivas de crecimiento tras varios meses de afectaciones financieras.

Autoridades estatales manifestaron su confianza en que Pemex continúe con el proceso de liquidación de los pagos pendientes para dar certidumbre a las compañías que mantienen vínculos comerciales con la paraestatal y consolidar la recuperación económica del sector energético en Tamaulipas.