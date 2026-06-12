Periodista exhibe acoso durante transmisión en vivo tras festejos por triunfo de México

Montserrat Gómez utilizó sus redes sociales para denunciar al joven durante un reportaje en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Montserrat Gómez, una periodista mexicana, denunció en redes sociales haber sido víctima de acoso mientras cubría la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, luego de que la Selección Mexicana triunfara ante Sudáfrica.

La comunicadora compartió en sus redes sociales que un aficionado se aproximó a ella y la tocó sin su consentimiento, lo que consideró una falta de respeto a su trabajo y a su integridad como mujer, mientras realizaba una cobertura para el medio Tv y Novelas México.

Aficionado toca a periodista sin su consentimiento

A través de su cuenta de Instagram, publicó que un «pseudo aficionado» la tocó sin su consentimiento desde sus espaldas, a lo que calificó como una falta de respeto como profesional «y sobre todo como mujer». Por medio del post, publicó el momento exacto del incidente y el rostro del aficionado, quien vestía una playera negra de la Selección Mexicana.

Gómez narraba la emoción que vivían los mexicanos tras el triunfo del tricolor y explicaba las expulsiones registradas durante el partido, cuando el joven de identidad desconocida la sujetó de la espalda y gritó «¡Ganamos!», mientras ella intentaba zafarse aún con su micrófono en mano.

«No quiero que esto empañe el gran día que viví, sobre todo porque este 11/06/26 lo estuve esperando por muchísimos años, y para lograr estar aquí puse mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Pero es inevitable, no compartir esto con ustedes, porque desafortunadamente es una realidad que se vive en las calles», compartió a través de su Instagram.

Euforia mexicana toma las calles tras victoria

Pese al incidente registrado afuera del estadio, donde la Selección Mexicana triunfó con 2 tantos registrados por Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el resto de los fanáticos mexicanos y extranjeros se concentraron en el Ángel de la Independencia para celebrar la culminación de la primera justa deportiva de esta Copa Mundial 2026.

#AWWW | ¡Ni la lluvia impidió que festejaran! 🌧️🥰 Una pareja estaba celebrando en las calles de CDMX luego del triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica. 🇲🇽⚽️ Aunque estaba lloviendo, eso no impidió que tuvieran un momento romántico. 🫰 pic.twitter.com/IYZyPnB40x — El Heraldo de México (@heraldodemexico) June 11, 2026