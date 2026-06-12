Policía Cibernética investiga mensajes falsos de multas en Tampico

El Ayuntamiento de Tampico no utiliza mensajes de texto para notificar infracciones ni solicitar pagos, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse sospechosa.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Un nuevo fraude digital que suplanta supuestas multas de tránsito ya provocó afectaciones económicas a ciudadanos de Tampico, por lo que el Ayuntamiento presentó una denuncia ante la Policía Cibernética para investigar el origen de los mensajes y evitar que más personas resulten perjudicadas.

La secretaria de Finanzas municipal, Silvia Santamaría Góngora, informó que los estafadores envían mensajes de texto desde números ajenos a la región, en los que notifican presuntas infracciones viales e invitan a los usuarios a ingresar a enlaces para realizar pagos.

Sin embargo, al acceder a dichos sitios y proporcionar información bancaria, las víctimas terminan autorizando cargos muy superiores al monto que supuestamente debían cubrir.

«El problema era como tantas formas de extorsión nuevas que están inventando ahora, estaban llegandole mensajes a la ciudadanía de un número que ni siquiera es de la ciudad, entrar a un link y ahí les llevaba a entrar a un programa, según reportaron que aunque el pago decía 300 pesos al momento de dar click cargaban hasta 8 mil pesos a las cuentas de los ciudadanos… una señora fue a pagar 300 y le habían hecho cargo de 8 mil pesos», expresó.

La funcionaria señaló que al menos una ciudadana reportó haber sido víctima de este mecanismo de engaño, situación que encendió las alertas entre las autoridades municipales.

Indicó que el Ayuntamiento de Tampico no utiliza mensajes de texto para notificar infracciones ni solicitar pagos, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse sospechosa.

«Ya se mandó la alerta de que no hagan caso. Nosotros no mandamos ningún mensaje de texto a la ciudadanía, para que no caigan en ese tipo de fraudes, tengan mucho cuidado», mencionó.

Explicó que a través de la Dirección de Prevención del Delito, se dio vista a la Policía Cibernética para rastrear los números y plataformas utilizadas en la estafa, así como para fortalecer las acciones preventivas entre la población.

Santamaría Góngora recordó que no es la primera ocasión en que se detecta un esquema similar en la ciudad, por lo que insistió en que cualquier trámite relacionado con multas, impuestos o contribuciones municipales debe verificarse directamente en las oficinas del Ayuntamiento o mediante sus canales oficiales.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no abrir enlaces sospechosos, evitar compartir datos bancarios y reportar de inmediato cualquier intento de fraude a las autoridades correspondientes.