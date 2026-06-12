Prevén lluvias de hasta 120 mm en Tamaulipas este fin de semana

Las zonas costeras y de llanura serían las primeras en resentir el ingreso constante de humedad, acompañado de tormentas eléctricas y periodos de lluvia moderada a fuerte.

Por Antonio H. Mandujano

Tamaulipas se prepara para un nuevo episodio de lluvias importantes durante este fin de semana, con acumulados que podrían oscilar entre los 75 y 120 milímetros en diversas regiones de la entidad, de acuerdo con los más recientes modelos meteorológicos difundidos por diferentes plataformas especializadas en el clima a través de redes sociales.

En una de estas páginas, como lo es «El chico del clima», detalló que el fenómeno estará asociado al desarrollo de una zona de baja presión sobre la Bahía de Campeche, la cual comenzará a formarse durante este viernes como resultado de la interacción entre una onda tropical y un abundante aporte de humedad proveniente del Océano Pacífico.

Aunque las condiciones atmosféricas actuales, particularmente la presencia de cizalladura en niveles altos, limitarían la evolución del sistema hacia un ciclón tropical, los meteorólogos advierten que la cantidad de humedad disponible será suficiente para generar lluvias significativas en gran parte del litoral del Golfo de México.

Según el pronóstico, el sistema se desplazará lentamente y de manera paralela a las costas de Tabasco y Veracruz durante el viernes, para posteriormente ubicarse frente a Tamaulipas entre el sábado y domingo, favoreciendo un marcado incremento en el potencial de precipitaciones.

Las zonas costeras y de llanura serían las primeras en resentir el ingreso constante de humedad, acompañado de tormentas eléctricas y periodos de lluvia moderada a fuerte.

Sin embargo, los mayores acumulados podrían registrarse en regiones serranas y montañosas, donde el efecto de la orografía contribuye a intensificar las precipitaciones al obligar a las masas de aire húmedo a ascender y condensarse.

Especialistas señalan que algunos puntos del estado podrían superar de manera puntual los 75 a 120 milímetros de lluvia acumulada entre viernes y domingo, una situación que mantiene bajo vigilancia a las autoridades debido a que existen áreas donde el suelo ya presenta altos niveles de saturación por precipitaciones recientes.

Además, el escenario podría extenderse hacia el inicio de la próxima semana, ya que se prevé que el centro de baja presión continúe desplazándose hacia el norte, acercándose a Tamaulipas y favoreciendo la persistencia de lluvias sobre el noreste del país.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas, especialmente en zonas propensas a encharcamientos, escurrimientos, crecidas de arroyos y posibles afectaciones derivadas de las tormentas que podrían presentarse durante los próximos días.