Prudencia o miedo

Fiesta absoluta en cuanto a lo deportivo se refiere, excelente inauguración del Mundial de
Fútbol triunfo de la selección nacional no hubo hechos violentos de la CNTE, ni de las
madres buscadoras, ni de las diversas agrupaciones civiles que tomaron casetas de cobro
de las autopistas que se dirigen a la ciudad de México y que bloquearon calles, avenidas y
accesos los lugares inherentes al festejo futbolero, victoria nacional que también vino a dar
aunque sea unos instantes un respiro a las autoridades todos los sentidos.
Indudablemente que el impresionante cerco policiaco pocas veces o nunca visto fue factor
importante para que los miles de manifestantes no lograron llegar al estadio Azeca ni al
zócalo capitalino por mucho las sedes principales y emblemas de la celebración de las
actividades futboleras, en pocas palabras sin estas medidas la situación simplemente se
habría desbordado con consecuencia inimaginables, si ya de por sí la pésima imagen que
se dio al mundo es innegable, millones de personas en todo el universo constataron el caos
en que está convertida la Cdmx por decir lo menos.
Asimismo el triunfo del tricolor igual calma la andanada que un día sí y otro también daban
cuenta de los señalamientos que se hacen y que siguen en aumento en contra de
preponderantes figuras del ámbito empresarial y político, principalmente en este último y
que de acuerdo a información desplegada en los Estados Unidos y que de rebote caen en
distintos medios de comunicación del país los meten en serios aprietos al menos la exhibida
que les dan por su presunta colusión con algunos cárteles de la delincuencia es
monumental y de ello, hay constancia.
En tanto volviendo a la presión que ejerce la CNTE y por la cual tienen estrangulada la
Cdmx la narrativa oficial respecto a su principal demanda que no es otra que la derogación
a la reforma del ISSSTE del 2007 continúa sin avanzar, la respuesta a esta petición es que
nomás no se puede porque no hay los miles de millones de pesos para solucionarla, así de
fácil.
Vaya incongruencia oficial, tan simple, como sí hubo los miles de millones de pesos para
edificar las obras emblemáticas hechas a capricho por el ex presidente ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR empezando con aeropuerto Felipe Ángeles, el tren maya, y la refinería
Dos Bocas entre otras, mismas por cierto que son un verdadero fracaso algunas incluso,
representan pérdidas millonarias y otras son peligro latente de seguridad como los es la
mentada obra Dos Bocas.
Todo ello ocurre sin contar el descomunal abuso de corrupción y pérdida de más de 15 mil
millones de pesos en SEGALMEX y los miles aportados para rescatar a esa mina sin fondo
y atiborrada también de corrupción llamada PEMEX, en fin, como se puede observar si algo
hay, es precisamente dinero.
Por lo demás desde luego y como se había dicho desde hace mucho tiempo no asistió la
presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO al partido inaugural, dejando en el aire la duda
que si no fue por prudencia o por miedo a que fuera abucheada, el caso es que la sospecha
de que esto último pasará, quedará en eso, así las cosas.
En tanto siguiendo las instrucciones del Secretario del Trabajo y Previsión Social LUIS
GERARDO ILLOLDI REYES, a través de la dirección de inspección y previsión social
conjuntamente con el departamento de Asesoría Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo.
llevó a cabo la campaña “Puntual con las Utilidades 2026” con el objetivo de informar y
sensibilizar a trabajadores y empleadores sobre sus derechos y obligaciones en materia de
Participación de los Trabajadores en las Utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Las actividades se desarrollaron en 69 centro de trabajo en los municipios de Tampico,
Matamoros, Miguel Alemán, Aldama y Victoria beneficiando con este derecho a 1216
trabajadores, todo ello como parte del gobierno humanista que encabeza el Gobernador del
Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.
En otro tema debido a las acciones y resultados en limpieza urbana, gestión de residuos y
cuidado del medio ambiente, el gobierno de Victoria titulado por el alcalde LALO GATTAS
BÁEZ fue distinguido con el premio Escoba de Oro 2026 entregado en España por la
organización ATEGRUS de aquel país.
El premio obtenido refleja el compromiso de la ciudadanía y el gobierno municipal por
construir una ciudad más limpia, ordenada y sustentable y protectora del medio ambiente
proyecto que ha recibido el apoyo incondicional del gobierno del gobernador VILLRREAL
ANAYA.
En representación del edil GATTAS BAÉZ recibió el galardón la Escoba de Oro BEATRIZ
VELA integrante del Instituto Victorense de la Juventud en ceremonia realizada el pasado
10 de junio de 2026 en IFEMA Madrid, España dentro del desarrollo de la feria TECMA.
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