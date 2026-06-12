Prudencia o miedo

ENTRELINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

Fiesta absoluta en cuanto a lo deportivo se refiere, excelente inauguración del Mundial de

Fútbol triunfo de la selección nacional no hubo hechos violentos de la CNTE, ni de las

madres buscadoras, ni de las diversas agrupaciones civiles que tomaron casetas de cobro

de las autopistas que se dirigen a la ciudad de México y que bloquearon calles, avenidas y

accesos los lugares inherentes al festejo futbolero, victoria nacional que también vino a dar

aunque sea unos instantes un respiro a las autoridades todos los sentidos.

Indudablemente que el impresionante cerco policiaco pocas veces o nunca visto fue factor

importante para que los miles de manifestantes no lograron llegar al estadio Azeca ni al

zócalo capitalino por mucho las sedes principales y emblemas de la celebración de las

actividades futboleras, en pocas palabras sin estas medidas la situación simplemente se

habría desbordado con consecuencia inimaginables, si ya de por sí la pésima imagen que

se dio al mundo es innegable, millones de personas en todo el universo constataron el caos

en que está convertida la Cdmx por decir lo menos.

Asimismo el triunfo del tricolor igual calma la andanada que un día sí y otro también daban

cuenta de los señalamientos que se hacen y que siguen en aumento en contra de

preponderantes figuras del ámbito empresarial y político, principalmente en este último y

que de acuerdo a información desplegada en los Estados Unidos y que de rebote caen en

distintos medios de comunicación del país los meten en serios aprietos al menos la exhibida

que les dan por su presunta colusión con algunos cárteles de la delincuencia es

monumental y de ello, hay constancia.

En tanto volviendo a la presión que ejerce la CNTE y por la cual tienen estrangulada la

Cdmx la narrativa oficial respecto a su principal demanda que no es otra que la derogación

a la reforma del ISSSTE del 2007 continúa sin avanzar, la respuesta a esta petición es que

nomás no se puede porque no hay los miles de millones de pesos para solucionarla, así de

fácil.

Vaya incongruencia oficial, tan simple, como sí hubo los miles de millones de pesos para

edificar las obras emblemáticas hechas a capricho por el ex presidente ANDRÉS MANUEL

LÓPEZ OBRADOR empezando con aeropuerto Felipe Ángeles, el tren maya, y la refinería

Dos Bocas entre otras, mismas por cierto que son un verdadero fracaso algunas incluso,

representan pérdidas millonarias y otras son peligro latente de seguridad como los es la

mentada obra Dos Bocas.

Todo ello ocurre sin contar el descomunal abuso de corrupción y pérdida de más de 15 mil

millones de pesos en SEGALMEX y los miles aportados para rescatar a esa mina sin fondo

y atiborrada también de corrupción llamada PEMEX, en fin, como se puede observar si algo

hay, es precisamente dinero.

Por lo demás desde luego y como se había dicho desde hace mucho tiempo no asistió la

presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO al partido inaugural, dejando en el aire la duda

que si no fue por prudencia o por miedo a que fuera abucheada, el caso es que la sospecha

de que esto último pasará, quedará en eso, así las cosas.

En tanto siguiendo las instrucciones del Secretario del Trabajo y Previsión Social LUIS

GERARDO ILLOLDI REYES, a través de la dirección de inspección y previsión social

conjuntamente con el departamento de Asesoría Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo.

llevó a cabo la campaña “Puntual con las Utilidades 2026” con el objetivo de informar y

sensibilizar a trabajadores y empleadores sobre sus derechos y obligaciones en materia de

Participación de los Trabajadores en las Utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Las actividades se desarrollaron en 69 centro de trabajo en los municipios de Tampico,

Matamoros, Miguel Alemán, Aldama y Victoria beneficiando con este derecho a 1216

trabajadores, todo ello como parte del gobierno humanista que encabeza el Gobernador del

Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

En otro tema debido a las acciones y resultados en limpieza urbana, gestión de residuos y

cuidado del medio ambiente, el gobierno de Victoria titulado por el alcalde LALO GATTAS

BÁEZ fue distinguido con el premio Escoba de Oro 2026 entregado en España por la

organización ATEGRUS de aquel país.

El premio obtenido refleja el compromiso de la ciudadanía y el gobierno municipal por

construir una ciudad más limpia, ordenada y sustentable y protectora del medio ambiente

proyecto que ha recibido el apoyo incondicional del gobierno del gobernador VILLRREAL

ANAYA.

En representación del edil GATTAS BAÉZ recibió el galardón la Escoba de Oro BEATRIZ

VELA integrante del Instituto Victorense de la Juventud en ceremonia realizada el pasado

10 de junio de 2026 en IFEMA Madrid, España dentro del desarrollo de la feria TECMA.

Corre: maguilar96hotmail.com