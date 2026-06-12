Restaurantes pagan hasta 20 mil pesos por licencia para mundial y aún no saben si ganarán

Durante semanas circularon versiones sobre posibles operativos de verificación, lo que generó preocupación entre propietarios. CANIRAC buscó acercamiento con autoridades federales y aseguró haber recibido garantías.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- A días de iniciado el torneo, la CANIRAC en Tamaulipas reconoce que no hay cifras claras de derrama económica, mientras cientos de negocios destinan miles de pesos a licencias de transmisión y enfrentan rumores de inspecciones y posibles fraudes.

El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Juan Pablo González Martínez, admitió que el sector apenas comienza a medir el impacto del Mundial. «Apenas estamos levantando esa información. Hoy en la mañana se lanzó la encuesta y ya por la tarde tendremos un panorama de lo que sucedió el día de ayer», explicó.

Las primeras señales no son las esperadas. «Creemos que mucha gente optó por ver los partidos en sus casas», reconoció el dirigente, quien evitó hablar todavía de una derrama generalizada. El comportamiento, dijo, es desigual: «Para unos representa una venta exponencialmente elevada y para otros no representa nada; incluso hay algunos negocios de alimentos que dejan de percibir ingresos».

Licencias de hasta 20 mil pesos

Más que las ventas, lo que ha dominado la conversación entre restauranteros es el requisito legal para proyectar los partidos con fines comerciales. Según el dirigente, las licencias arrancan en 15 mil pesos y pueden superar los 20 mil dependiendo del tamaño del negocio, aunque los afiliados a CANIRAC tienen un siete por ciento de descuento.

«Nosotros estamos a favor de la ley. Tenemos la obligación de respetar los derechos que tienen los propietarios de las marcas, logotipos e imágenes que representan la fiesta del Mundial», sostuvo González Martínez.

De los aproximadamente 450 establecimientos afiliados en el estado, el dirigente calcula que más de la mitad ya tramitó su licencia: «Yo creo que la mayoría la tienen; los que no la tienen han estado haciendo esfuerzos por cumplir». La alta demanda saturó a las empresas proveedoras, que ofrecieron una salida temporal: «Nos garantizaron que si ya firmamos el contrato y aún no nos instalan, podemos transmitir los partidos por cualquier otra vía mientras esperamos la instalación».

Alerta por fraudes

Durante semanas circularon versiones sobre posibles operativos de verificación, lo que generó preocupación entre propietarios. CANIRAC buscó acercamiento con autoridades federales y aseguró haber recibido garantías. «Tenemos la confianza en la palabra de las autoridades de que no va a haber abusos ni discrecionalidad en este sentido», dijo, y añadió que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no actuará de oficio, sino solo a petición de parte.

El propio dirigente advirtió sobre un riesgo derivado de la difusión del tema: «Seguramente habrá algún aprovechado que quiera hacerse pasar por un inspector del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y no lo sea», por lo que la cámara mantiene campañas de información para prevenir fraudes.

Sobre versiones de incrementos en bebidas alcohólicas relacionados con el Mundial, registrados en otras entidades, González Martínez fue tajante: «No es el caso de Tamaulipas».

Con el torneo apenas en marcha, los restauranteros tamaulipecos esperan que el entusiasmo futbolero se traduzca en consumo real. Por ahora, el saldo más visible no son las ganancias, sino los nuevos costos y trámites que el Mundial ha traído a sus negocios.