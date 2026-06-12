Retiran ruta puertas coloradas del nuevo ISSSTE por falta de pasajeros

El proceso de modernización avanza de manera gradual y durante los últimos meses se han incorporado unidades de modelos más recientes para fortalecer la calidad del servicio.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La ruta de transporte público Puertas Coloradas dejó de prestar servicio en las inmediaciones del nuevo Hospital del ISSSTE de Tampico debido a que la operación resultó incosteable por la escasa demanda de usuarios, informó Francisco Gojón Medina, delegado regional del Transporte Público en el sur de Tamaulipas.

El funcionario explicó que ampliar o modificar recorridos representa mayores gastos para los concesionarios, principalmente por el consumo de combustible y el incremento en las distancias recorridas, por lo que la permanencia de una ruta depende del número de pasajeros que la utilicen.

«Modificar una ruta implica mayor distancia, mayor combustible; si no hay suficientes usuarios obviamente tienen la oportunidad de retirarse».

Gojón Medina expresó que, aunque Puertas Coloradas suspendió el servicio en esa zona, otras cuatro rutas continúan operando y brindando atención a los usuarios que requieren trasladarse al complejo hospitalario ubicado al norte de Tampico.

«Las demás van a seguir prestando el servicio, Puertas Coloradas se retiró porque les fue incosteable razón de gastos que tienen que realizar, diésel, todo eso… Puertas Coloradas… se habían modificado Águila Madero, Circuito Norte y dos más… continúa, estamos hablando de cuatro rutas, la quinta era Puertas Coloradas».

El delegado regional señaló que la dependencia mantiene diálogo con los representantes de las distintas rutas para que mejoren las condiciones de las unidades, luego del incremento autorizado recientemente a las tarifas del transporte público.

«Se ha platicado con los coordinadores de ruta para que hagan las mejoras a las unidades, toda vez que va de la mano el incremento de una tarifa con el mantenimiento que ellos tienen que dar para prestar un mejor servicio».

Indicó que el proceso de modernización avanza de manera gradual y que durante los últimos meses se han incorporado unidades de modelos más recientes para fortalecer la calidad del servicio.

«Aproximadamente 350 unidades se han actualizado, modelos más nuevos del año. Es hablar de modernización… estamos hablando de 10 mil concesiones aproximadamente».

Finalmente, explicó que algunas unidades dejan de circular temporal o definitivamente por fallas mecánicas, accidentes o situaciones relacionadas con los concesionarios; sin embargo, cuando los vehículos son reparados vuelven a incorporarse al servicio para atender a los usuarios de la zona sur de Tamaulipas.