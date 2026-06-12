Tamaulipas presente en Mundial 2026

La participación de estos cuatro jóvenes fue reconocida por autoridades educativas y deportivas, al considerar que su desempeño refleja el talento, la preparación y la capacidad de las nuevas generaciones de Tamaulipas para destacar en escenarios de talla internacional.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

La ceremonia inaugural y el partido que marcaron el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvieron sello tamaulipeco, gracias a la participación de jóvenes del estado que formaron parte de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La estudiante Estrella Analí Mora Reyes, alumna del CETis No. 71 de Reynosa, tuvo el honor de realizar el tradicional volado inaugural previo al encuentro entre México y Sudáfrica, convirtiéndose en una de las protagonistas de la ceremonia protocolaria ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Su presencia representó un reconocimiento a su trayectoria académica y a los logros que previamente la llevaron a representar a México en competencias internacionales de ciencia y tecnología con el proyecto Braile Care.

Por su parte, el victorense Ian Manzano participó como balonero principal del encuentro inaugural, siendo el encargado de entregar el balón oficial al cuerpo arbitral y a los capitanes antes del silbatazo inicial. La distinción llegó después de ganar, junto con sus compañeros, un torneo nacional organizado por Kia.

La presencia tamaulipeca también se hizo sentir detrás de la organización del Mundial, ya que Acxel Jaramillo y Gerardo González formaron parte del staff de la FIFA durante las actividades del partido inaugural, colaborando en áreas relacionadas con la operación y el protocolo del evento.

La participación de estos cuatro jóvenes fue reconocida por autoridades educativas y deportivas, al considerar que su desempeño refleja el talento, la preparación y la capacidad de las nuevas generaciones de Tamaulipas para destacar en escenarios de talla internacional.

Con su actuación en la jornada que dio inicio a la Copa del Mundo 2026, Estrella Analí Mora Reyes, Ian Manzano, Acxel Jaramillo y Gerardo González escribieron una página especial para Tamaulipas, demostrando que el esfuerzo y la dedicación pueden abrir las puertas de los escenarios más importantes del mundo.