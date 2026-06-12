Urge activar plan antiderrames en el Río Pánuco

Especialistas piden aplicar el Plan Nacional de Contigencias para contener el hidrocarburo; pescadores reportan afectaciones y alertan por pérdidas económicas.

Por Óscar Figueroa

Expreso – La Razón

Ante la magnitud del derrame de hidrocarburo detectado en el río Pánuco, especialistas señalaron la urgencia de implementar el Plan Nacional de Contingencia.

Este mecanismo busca la coordinación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente (ASEA) para frenar el avance del contaminante mediante la colocación de muros flotantes y el uso de aspiradoras industriales.

El licenciado en temas ambientales, Eduardo Cavazos Gómez, explicó que estas acciones detendrán la expansión del crudo. Asimismo, recomendó el uso de bacterias para la eliminación de residuos e instó a los pescadores afectados a interponer denuncias formales ante la línea de atención de Pemex (800 52 26 363) para la reclamación de indemnizaciones, además de advertir sobre la alta toxicidad del material.

“Un litro de petróleo contamina un millón de litros de agua. Entonces, imagínate lo fuerte que es el petróleo, por lo cual pues a la ciudadanía se le debe exhortar a que no tenga contacto porque es muy contaminante”, declaró Cavazos Gómez.

Por su parte, los trabajadores que cruzan el río de forma diaria confirmaron la presencia del combustible desde mediados de la semana y señalaron un fuerte olor a hidrocarburo en la zona.

Las afectaciones alcanzaron también a las personas que viajan hacia los municipios vecinos para cumplir con sus jornadas laborales.

“Vivo en la unidad deportiva de Madero, pero yo vengo a trabajar todos los días y ayer había mucha aceite, estaba en un barco y de ahí estaba todo derramado y ahorita huele”, declaró la señora Verónica Alejandra, empleada de un restaurante en Pueblo Viejo que atraviesa el río Pánuco en lancha cada día.

La contingencia ambiental mantiene en alerta a la zona conurbada y la densa mancha negra se localizó a la altura de la Terminal Marítima Madero y, de acuerdo con los primeros informes, no se descarta que el origen provenga de una embarcación.

Pescadores locales, señalaron que el hidrocarburo ya afecta la captura de especies en el canal de navegación y en las escolleras, lo que generó temor por el impacto económico en el sector.

En la Refinería Francisco I Madero, se han instalado trampas para evitar que los residuos petrolíferos terminen en el río Pánuco.

A pesar de que elementos de la Secretaría de Marina se encargaron de hacer los análisis trabajos de limpieza, hay rocas y una gran cantidad de botellas de plástico manchadas de aceite.

