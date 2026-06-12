Usuarios de Meta reportan caída masiva de Facebook e Instagram este viernes

Los usuarios señalaron que no pueden ingresar a sus cuentas de las distintas aplicaciones de Meta.

La mañana de este viernes 12 de junio miles usuarios de Facebook e Instagram reportaron fallas en sus aplicaciones que les impiden iniciar sesión o visualizar su feed, no obstante, pese a los miles de reportes registrados en distintos puntos del mundo, Meta todavía no ha emitido información al respecto.

Los reportes sobre las fallas en Facebook, Instagram y hasta en la versión web de What’s App comenzaron a realizarse alrededor de las 7:30 horas, tiempo del Centro de México, según lo que se indica en el portal oficial de DownDetector, compañía que precisamente se dedica a identificar las fallas en distintos servicios tecnológicos.

Como se dijo antes, los usuarios de Facebok e Instagram señalaron que se encontraban experimentando problemas para iniciar sesión, mientras que otros mencionaron que no podían visualizar su feed o que les aparecían publicaciones pasadas y en caso de los usuarios de Whats’App Web refirieron que simplemente no podían vincular su cuenta, por lo que se vieron obligados a recurrir a otras aplicaciones como X para estar comunicados.

De acuerdo con la aplicación de DownDetector, las fallas en las aplicaciones de Meta registradas la mañana de este viernes 12 de junio no solo ocurrieron en México pues se realizaron reportes de distintos puntos de Latinoamérica, Estados Unidos, así como en distintas naciones de Europa.

Pese a los miles de reportes sobre fallas en Facebok, Instagram y What’s App Web, Meta no ha emitido información sobre esta caída mundial en sus servicios, sin embargo, a poco más de hora y media de los primeros reportes, distintos usuarios reportan que ya comenzó a reestablecerse el servicio por lo que se espera que en unas horas más dichas aplicaciones ya funcionen de manera habitual.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO