Afinan operativo de verano en Tamaulipas; esperan superar cifra de visitantes

Las seis playas de Tamaulipas contarán con vigilancia y presencia de autoridades durante todo el periodo vacacional.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

A poco más de un mes de arrancar el periodo vacacional de verano, autoridades estatales ya afinan los detalles para ofrecer las mejores condiciones de atención, seguridad y servicios turísticos a los millones de paseantes que se espera arriben a los distintos destinos de Tamaulipas durante la temporada.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que actualmente se trabaja en coordinación con municipios, corporaciones de seguridad y dependencias estatales para fortalecer los operativos que se desplegarán en playas, carreteras y sitios de mayor afluencia turística.

Explicó que uno de los principales enfoques es garantizar el ordenamiento y la seguridad en los destinos de playa, que cada año concentran la mayor parte del turismo que visita la entidad durante el verano.

“Estamos trabajando muy fuerte con las playas, en el tema de operativos y en el tema de ordenamiento con los municipios. Es algo que tenemos que reforzar un poquito más y en eso estamos trabajando todas las dependencias involucradas”, señaló.

El funcionario destacó que las seis playas de Tamaulipas contarán con vigilancia y presencia de autoridades durante todo el periodo vacacional, además de que se activará el Operativo Verano en los principales tramos carreteros para brindar apoyo y orientación a los viajeros.

“Las seis playas que tenemos van a estar muy bien custodiadas. Igual todos los tramos carreteros tendrán el operativo de verano en funciones y estamos listos para recibir a todo el turismo que va a venir”, afirmó.

Hernández Rodríguez señaló que las expectativas para la próxima temporada son favorables, impulsadas por una amplia agenda de eventos turísticos y culturales que se han desarrollado a lo largo del año y que han contribuido a posicionar diversos destinos del estado.

Asimismo, indicó que la meta es mantener el crecimiento que ha registrado el sector turístico en los últimos años y superar nuevamente la cifra de visitantes alcanzada en temporadas anteriores.

“Siempre estamos esperando superar la cifra de visitantes año con año. Creemos que el clima va a estar muy bueno y vamos a querer seguir superándonos”, expresó.

El titular de Turismo consideró que la coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios y la iniciativa privada será clave para consolidar una temporada vacacional exitosa, que además de atraer visitantes genere una importante derrama económica para las familias y negocios vinculados al sector turístico.