Aplazan otra vez audiencia de YAC

Se volvió a diferir la audiencia contra la ex secretaria de Bienestar de Tamaulipas por el presunto desvío de 985.2 millones de pesos.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Una vez más la ex Secretaria de Bienestar, YAC, logró que la audiencia en la que enfrenta cargos de uso indebido de atribuciones y facultades fuera aplazada.

Este viernes, la ex funcionaria de la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, estaba citada en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de Victoria donde se sigue su proceso, según la carpeta procesal 733/2025.

El Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas acusa a la ex funcionaria del presunto quebranto de 985.2 millones de pesos, relacionados con la adquisición de despensas.

La ex funcionaria esta vez sí se presentó a la audiencia pero lo hizo sin la compañía de un abogado, por lo que solicitó a la jueza de Control, aplazara la audiencia para poder contar con representación legal.

A la ex titular de Bienestar Social de Tamaulipas le otorgaron un amparo para que al referirse a ella, no se utilice su nombre de pila y la inicial de su apellido, por lo que solo puede señalársele por sus iniciales YAC.

En ocasiones anteriores, la defensa de la ex funcionaria estatal había presentado diferentes justificantes para la inasistencia, argumentando diferentes problemas de salud, entre otros, problemas de las vías respiratorias, garganta o muelas.

Esta es la sexta ocasión en que se programa la audiencia en la que se busca notificar las acusaciones que le hace el Ministerio Público, sin éxito.

La Jueza que lleva el caso, determinó que la nueva audiencia se celebre el próximo jueves 25 de junio a las 17:00 horas.

YAC es la segunda ex funcionaria de la Secretaría de Bienestar Social de la pasada administración que es acusado de delitos de corrupción.

El ex Secretario de Bienestar Social, Rómulo “G”, tiene dos denuncias, una de ellas en la carpeta (87/2024) en el que se le acusa de los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas.

De acuerdo con la denuncia, Rómulo “G” habría hecho la contratación indebida de 2 millones 600,000 despensas mediante adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos del programa Bienestar Alimenticio.

En otra de las denuncias (504/2025) se le señala del presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Rómulo “G” es el único ex funcionario que está detenido en el penal de Victoria, tras ser detenido el viernes 17 de enero en el municipio de Valles, San Luis Potosí.