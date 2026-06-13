Comapa y CONAGUA deben aclarar instalación de descargas sobre el San Marcos: SEDUMA

Las descargas han sido reportadas durante años por habitantes de la capital tamaulipeca, particularmente en periodos de lluvias intensas

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) de Tamaulipas, no tiene competencia directa con las descargas de drenaje que se encuentran sobre el río San Marcos en varios puntos dentro de la urbanización capitalina, sino que corresponde a la Comapa Victoria y a las autoridades del sector hidráulico revisar su funcionamiento y determinar el origen de los vertimientos que aparecen durante las lluvias.

Fue lo que dijo el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, al ser cuestionado sobre las descargas que cada temporada de precipitaciones se observan a lo largo del afluente, donde diversos conductos comienzan a expulsar agua con aparentes características de drenaje sanitario hacia el cauce del río San Marcos.

Y es que la situación ha generado preocupación entre ciudadanos debido a que el agua contaminada sigue su trayecto natural hasta la presa Vicente Guerrero, principal fuente de abastecimiento de agua para Ciudad Victoria, desde donde posteriormente es sometida a procesos de potabilización para su distribución a miles de hogares.

“Ahí se tiene que hablar con la Comapa y con agua, al final de cuentas”, respondió Becker Hernández al ser interrogado sobre las acciones para evitar que estos escurrimientos lleguen al afluente.

El titular de Seduma consideró necesario realizar una revisión técnica para conocer con exactitud qué función cumplen estas estructuras y qué tipo de descargas están generando durante los eventos de lluvia.

“Hay que hacer análisis del funcionamiento de estas instalaciones, cuáles son sus funciones, si es un tema preventivo cuando vienen avenidas importantes de agua y qué es lo que está saliendo de ahí”, señaló.

Aunque evitó emitir una postura sobre el origen específico de los vertimientos, reconoció que es un tema que debe ser esclarecido por las instancias responsables de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad.

Las descargas han sido reportadas durante años por habitantes de la capital tamaulipeca, particularmente en periodos de lluvias intensas, cuando el incremento del caudal activa conductos que desembocan directamente en el río, arrastrando aguas residuales y otros contaminantes.

Becker Hernández sostuvo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente permanecerá atenta al tema y participará en las mesas de trabajo que sean necesarias, aunque insistió en que las explicaciones técnicas y las posibles soluciones corresponden principalmente a los organismos encargados del manejo del agua y el drenaje en Ciudad Victoria.